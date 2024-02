Moradores fecham avenida Augusto Montenegro na tarde desta terça-feira (6)

Moradores fecharam a avenida Augusto Montenegro, em Belém, na tarde desta terça-feira (6). Eles querem a pavimentação asfáltica no loteamento Morada Nova II, no bairro do Coqueiro. O protesto ocorreu próximo ao prédio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

Os moradores dizem que a comunidade existe há 36 anos e não é beneficiada com asfalto. Eles afirmam que a prefeitura está asfaltando a avenida, mas que esse serviço não chega ao loteamento. E dizem que também pagam impostos, entre os quais IPTU.

Em nota, enviada à redação às 17h43, a Superintendência Executiva de Mobilidade urbana de Belém (Semob) informou que a avenida Augusto Montenegro, próximo à sede da Seduc, estava com lentidão na tarde desta terça-feira, devido a um protesto acontecendo na pista do BRT.

A Semob acrescentou que a pista do sentido Icoaraci-Entroncamento foi usada como via de mão dupla, para garantir o tráfego dos condutores nos dois sentidos da avenida. Agentes de trânsito estão no local orientando os condutores para garantir a organização e a segurança viária até a liberação da via pelos manifestantes. A Semob informou ainda que a pista foi liberada por volta de 18h10.