Manifestação interdita Augusto Montenegro por quase três horas e causa lentidão no trânsito de Belém

Moradores do Residencial Ruy Barata interditaram os dois sentidos da avenida Augusto Montenegro, próximo das ruas do Sideral e Astronauta, no bairro Parque Verde, em Belém, na tarde desta sexta-feira (23). A via foi liberada depois de quase três horas de interdição. A manifestação começou por volta das 16 horas e foi motivada pela falta de água no local. Colchões e pedaços de madeiras foram colocados e incendiados nos dois lados da via. Os manifestantes exigiam a presença da imprensa e da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa). A previsão é de que o serviço seja normalizado neste final de semana. Caso a situação continue, os moradores disseram que vão interditar novamente a Augusto Montenegro na segunda-feira (26).

Claudiane Andrade Marques, 35 anos, é mãe de dois filhos e um deles tem o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ela disse a situação da água nas residências se intensificou durante essa semana, mas que se tornou um problema regular. “Desde o começo dessa semana não temos água. Queremos repostas. Tenho dois filhos e sofro todos os dias. Meu filho autista ama tomar banho e às vezes tenho que pegar água nas casa de outras pessoas da minha família para deixar ele feliz. Está complicado”, disse enquanto os residentes pediam respostas.

Os moradores carregavam placas com os dizeres de que estavam desde o início da semana sem água. Revoltados, eles decidiram fechar a Augusto Montenegro. Guarnições da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros acompanharam o protesto. A manifestação fez com que o tráfego de veículos ficasse lento na Augusto Montenegro, desde a rotatório do Satélite até a entrada do Sideral.

Às 17h50, uma equipe da Cosanpa chegou no local para conversar com os manifestantes. Após diálogo, a via foi desinterditada. Um coordenador executivo da Companhia prometeu que o abastecimento iria retornar até domingo (25). A redação integrada de O Liberal solicitou uma nota para Cosanpa e aguarda retorno.