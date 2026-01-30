Moradores do Jurunas protestam contra fechamento de escola e obras inacabadas de macrodrenagem

Moradores do bairro do Jurunas, em Belém, fizeram um protesto na manhã desta sexta-feira (30) e bloquearam um trecho da avenida Fernando Guilhon. O ato, segundo os manifestantes, é contra o fechamento de uma escola estadual e também devido a alagamentos causados por obras inacabadas de macrodrenagem na área. O trecho entre a travessa de Breves e a avenida Bernardo Sayão, nas proximidades da unidade de saúde do Jurunas, está fechado para o trânsito de veículos.

Os moradores bloquearam os dois sentidos da via, por volta das 10h30. Pneus, pedaços de madeira e outros objetos foram utilizados para fechar completamente a avenida.

Reivindicações

Entre as principais reivindicações está o fechamento da Escola Estadual Gonçalo Duarte, localizada na avenida Fernando Guilhon. Segundo os moradores, a unidade de ensino estaria abandonada e sem manutenção adequada, o que tem gerado preocupação entre pais, alunos e a comunidade local.

Além da questão da escola, os manifestantes também protestam contra as obras de macrodrenagem da avenida Bernardo Sayão. De acordo com os moradores, os trabalhos não foram concluídos e têm provocado alagamentos frequentes nas ruas do bairro e até dentro de residências, especialmente em períodos de chuva.Ainda conforme relatos, a falta de finalização da obra tem agravado os transtornos enfrentados pela população, que cobra providências das autoridades responsáveis.

Até o momento, não há informações sobre negociação entre os manifestantes e representantes do poder público. Agentes de trânsito acompanham a situação, juntamente com a Polícia Militar, que garante uma manifestação pacífica no local.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Seduc e para a Secretaria de Estado de Obras Públicas, e aguarda o retorno.