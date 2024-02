Moradores dizem que estão sem coleta de lixo há 15 dias em Outeiro

Moradores do distrito de Outeiro, em Belém, reclamam que estão sem coleta de lixo há 15 dias. O problema é ainda maior em vias que não possuem pavimentação asfáltica, segundo a população. Com isso, vários lixões a céu aberto vêm sendo observados em diferentes pontos do distrito.

“A maioria das ruas não é asfaltada, e as poucas ruas que são asfaltadas, também a coleta não está sendo regular. É pior para as ruas que não têm asfalto. Tem relatos de pessoas que há seis meses não tem coleta de li​xo. E isso está ocasionando muitos lixões espalhados por toda a ilha. Inclusive, em pontos turísticos como Pistão, o próprio Calçadão, que é ali da Praia Grande. O estacionamento da Praia Grande. A avenida Beira Mar já virou um lixão a céu aberto, que é uma área muito grande também. Então, são vários pontos de lixões aqui na ilha e muito lixo, que é jogado também. E tem acontecido isso em todas as ruas de Outeiro. Todos os bairros estão sofrendo com isso”, declarou o morador Luís Adalto.

“Há pouco mais de um mês houve uma manifestação aqui na ilha, no bairro da Brasília, onde os moradores ali do perímetro do bosquinho do Curuperé, que é um local de preservação ambiental, fecharam a rua, porque estava insuportável a quantidade de lixo jogado lá, e eles acabaram fazendo um protesto que rendeu a manhã toda”, acrescentou.

“A população conseguiu que fosse retirado aquele lixão e eles se comprometeram a fazer uma área de paisagismo. Mas eles precisam que a população também ajude, que o poder público ajude, não deixando a coleta do lixo atrasar, porque acontece isso, que o poder público não está fazendo a sua parte, porque os carros não estão entrando nos dias certos de coleta de lixo”, observou.

A reportagem de O Liberal procurou a Prefeitura de Belém para comentar o caso, mas ainda não houve retorno.