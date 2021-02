Moradores de pontos de alagamentos testam operação emergencial da Sesan

Um mês após o início da operação emergencial de preparação para o inverno, feita pela nova gestão da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), moradores de áreas críticas de alagamentos dizem que algumas mudanças puderam ser sentidas. Não ocorreram milagres, como o fim das enchentes — até porque isso exige medidas que levam bem mais que um mês para serem executadas — , mas há um melhor escoamento.

Dona Rizete Tavares trabalha com refeições, na rua dos Pariquis. Do ponto comercial dela, sempre era possível ver a enchente do cruzamento com a travessa Quintino Bocaiúva. Ela disse que equipes da prefeitura têm passado pelas áreas próximas e feito limpeza. As últimas chuvas mais fortes resultaram em ruas alagadas, mas a surpresa foi o tempo para secar. "Isso aparentemente melhorou. Antes passávamos dois ou até quatro dias com a rua cheia. Agora estamos levando algumas horas", relatou.

Na Terra Firme, algumas vias transversais e outras paralelas à avenida Celso Malcher costumavam encher, o que fazia da pavimentação apenas uma forma de evitar lamaçal e atoleiros. O senhor Orlando Santos, morador da passagem Santa Helena, disse que notou uma suave melhoria. "Temos visto muita gente da prefeitura trabalhando, fizeram marcações para tubulações novas, limpeza... por enquanto parece estar indo bem porque está vazando mais rápido a água. Não fica parada um tempão", comentou.

Na Terra Firme, algumas vias que alagavam já estão com situação mais amena ou nem alagando (Thiago Gomes / O Liberal)

O Curió-Utinga continua vendo problemas, mas em outros locais além da avenida João Paulo II, que já não alaga mais e a água empoça, mas seca rápido. O novo desafio está na piora de vias transversais, como a passagem Elvira. "Enquanto não resolver o canal do Mártir, cavando ele, vamos continuar com alagamentos por aqui. Tem sido feita limpeza, tem um pessoal trabalhando e vamos aguardar as chuvas mais fortes para ver como vai ficar e o que essa nova prefeitura vai fazer", falou Argemiro Rocha.

Operação emergencial vai durar 100 dias, informa Sesan

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, por nota, que "...realiza desde o dia 13 de janeiro a Ação de Limpeza Emergencial, programada para durar 100 dias, com ações que envolvem: coleta de lixo domiciliar, recolhimento de entulhos, manutenção de macro e micro drenagem, limpeza mecânica e manual de canais, limpeza e desobstrução de bueiros, capinação, raspagem e varrição de vias e logradouros - de forma intensificada, com cerca de dois mil homens"

"Um dos objetivos da ação é amenizar os impactos causados pelas fortes chuvas deste período do ano. A ação já passou pelos bairros da Terra Firme, Marco, Condor, Campina, Mangueirão, Cremação, Guamá, Pedreira, São Brás, Nazaré, Jurunas, Batista Campos, Umarizal, Sacramenta, Bengui, Cidade Velha, Icoaraci, Reduto e Águas Lindas e passará por toda a cidade", diz a nota.

No Curió-Utinga, moradores aguardam a nova gestão da prefeitura dar soluções melhores para o inverno que se apresenta, como na passagem Elvira (Thiago Gomes / O Liberal)

Dentre os locais em que a Sesan já atuou e continua com manutenção estão: a bacia do Una, da Estrada Nova, do Tucunduba, do Paracuri, do Mata Fome, Murucutum, e os canais do Galo, São Joaquim, Tucunduba, Vileta, Timbó, Dr. Moraes, Generalíssimo, 14 de Março, Cipriano Santos, Bernardo Sayão, Caraparu, Eletronorte, Tamandaré, Antônio Baena, da Três de Maio, Santa Cruz, Quintino Bocaiúva, do Jacaré (Una), Doca e Reduto, Santa Izabel e Pimenta Bueno, (Icoaraci), Conjunto Promorar, Mundurucus.

"Com isso, já foi observado desassoreamento dos canais, já que existiam muitos resíduos sedimentados que foram retirados, aumentando com isso suas capacidades de acumulação e consequentemente eliminando ou mitigando a concentração de água (alagamentos)", conclui a prefeitura.