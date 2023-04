Moradores de Outeiro passam a contar com 8,5 km de asfalto novo na ilha

Moradores de Outeiro, em Belém, receberam oficialmente nesta sexta-feira, 28, 8,5 km de vias asfaltadas pelo Programa 'Asfalto por Todo o Pará', do Governo do Estado. Os serviços executados foram de terraplanagem, sarjeta e meio-fio, pavimentação asfáltica, sinalização e calçadas, totalizando um investimento de mais de R$15 milhões de reais.

As vias contempladas foram rua São Miguel, Tv João Paulo II, rua da Fraternidade, rua Dr Ubirajara Filho, rua São José, rua São João, rua São Francisco, rua Brasil e rua Marília Amanajás.

″Ficou ótima a rua aqui no nosso bairro″, diz Dioniso Moraes, morador da Ilha. (Bruno Cecim / Agência Pará)

Dioniso Moraes, morador do bairro da Brasília, celebra os benefícios que a via asfaltada vai proporcionar a partir de agora. “Ficou ótima a rua aqui no nosso bairro. Acabou a lama e a poeira, quando eu vim pra cá era só buraco. Valorizou a casa e dá até pra fazer um churrasquinho aí”, planeja.

A moradora de uma das vias contempladas, Rita de Cássia, ressalta a importância da obra para o bem-estar da população. “Aqui em Outeiro era só buraco, uma lama mesmo, igual uma piscina. Hoje em dia, a gente agradece que as ruas estão bem melhores, dá pra gente andar, passear de bicicleta, nossos filhos brincarem, eu acho que está ótimo. Eu creio que cada vez melhor e mais, nosso saneamento e saúde que não temos muito aqui. É o fim da lama e da poeira, graças a Deus, hoje em dia, a gente anda numa calçada, passeia de carro. Nossos parentes não podiam vir pra cá porque era só lama, hoje em dia está bem melhor”, disse a moradora.

De modo geral, o pacote estruturante proporciona mais conforto e qualidade de vida à população, melhorando as condições de limpeza, contribuindo para a saúde pública e minimizando os impactos de alagamentos e poeira causados pela falta de infraestrutura.

"As ruas estão bem melhores, dá para nossos filhos brincarem", diz moradora Rita de Cássia. (Bruno Cecim / Agência Pará)

Benefícios devem continuar a ser executados na ilha

O secretário-adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), Valdir Acatauassú, ressalta que a entrega dos 8,5km de asfalto ainda não é tudo em obras planejadas para Outeiro.

"Nós já executamos e estamos fazendo a entrega agora parcial de 8,5 quilômetros que já foram executados com qualidade com as pessoas tirando o pé da lama. Fora isso, vamos entregar agora no final de junho mais 6 quilômetros na comunidade Newton Miranda e agora o governador, com a sua obstinação de atender a população local, anunciou novos investimentos, novas ruas beneficiadas tentando resolver o problema de Outeiro que vem sido esquecido há muitos anos”, disse o gestor da Sedop.

Além disso, programa Asfalto Por Todo o Pará deve alcançar outros municípios do Estado, conforme se compromete o governador Helder Barbalho: "Esse é um compromisso do Governo do Estado com o distrito do Outeiro. E vamos continuar com o programa ‘Asfalto Por Todo o Pará’ nos 144 municípios do nosso estado”, ressaltou o chefe do executivo estadual, Helder Barbalho".

Usida da Paz

Durante a agenda em Outeiro, o governador Helder Barbalho anunciou que irá levar para os moradores da ilha, a implantação da Usina da Paz.

“Nós vamos trazer sim, sob a coordenação da nossa vice governadora Hana, nós estaremos implementando tanto no distrito de outeiro, quanto em Icoaraci e em outras comunidades da Região Metropolitana, usinas da paz para fazer com que esse projeto extraordinário, que é o maior projeto de inclusão social e de cidadania do Brasil, possa chegar ao maior número de pessoas”, disse o governador.