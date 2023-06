Moradores de Mosqueiro homenageiam São Pedro em romaria fluvial nesta quinta-feira

Em uma romaria fluvial pela região ribeirinha da ilha de Mosqueiro, moradores do distrito de Belém, homenagearam São Pedro, nesta quinta-feira (29), dia em que se celebra o santo. A romaria saiu do porto do Pelé, no bairro do Maracujá e seguiu pelo rio Tamanduá, finalizando por volta das 10h no Terminal Hidroviário de Mosqueiro. As embarcações receberam ornamentação colorida e uma banda de música animou o público. Também foi realizada missa em homenagem à festividade, que é considerada Patrimônio Imaterial e Cultural do município de Belém. Com informações de Selma Amaral.

Durante as programações em louvor ao santo, mais de dez mil pessoas participaram do festejo, como informou Luciana Palheta, coordenadora da festa, O encerramento da festividade será marcado com a derrubada dos mastros nesta quinta, a partir das 18h. É nesse momento que também será realizada a apresentação dos nomes que vão compor a coordenação dos festejos para 2024.

Tradição

As programações de homenagem ao santo iniciaram na última quarta-feira (28), às 6h da manhã com uma queima de fogos e foi seguida pelo cortejo dos mastros, que marcou o início da festividade. Um multidão de cerca de dez mil pessoas acompanhou a procissão, que percorreu as ruas do bairro do Maracajá e levantou os dois mastros — um dos homens e outro das mulheres — na região da praia do Areião.

A festividade de São Pedro atravessa o tempo. Já são 105 anos de tradição com vasta programação. São Pedro tem a segunda maior festa católica em Mosqueiro - a primeira é dedicada a Nossa Senhora do Ó, padroeira da ilha.