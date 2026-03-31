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Frei Gilson encerra Quaresma de São Miguel no Mangueirão, em Belém, confirma Arquidiocese

Evento será realizado nos dias 26 e 27 de setembro de 2026 e marca a primeira vigília nacional presencial na Amazônia

Dilson Pimentel
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A Arquidiocese de Belém confirmou que o encerramento dos 40 dias da Quaresma de São Miguel será com Frei Gilson e vai ocorrer no Estádio Olímpico do Mangueirão, em Belém do Pará, nos dias 26 e 27 de setembro de 2026 (Foto: Divulgação)

A Arquidiocese de Belém confirmou que o encerramento dos 40 dias da Quaresma de São Miguel será com Frei Gilson e vai ocorrer no Estádio Olímpico do Mangueirão, em Belém do Pará, nos dias 26 e 27 de setembro de 2026.

“Todas as informações e ingressos serão divulgadas em breve pela produção do evento”, informou. A Arquidiocese de Belém acrescentou que é a anfitriã apoiadora do evento e que também comunicará em breve as informações, quando estas forem disponibilizadas pela produção do evento.

Pela primeira vez a Vigília Nacional da Quaresma de São Miguel  - que tem ocorrido virtualmente, reunindo milhares de católicos por todo o país-, será realizada na Amazônia. Tradicionalmente realizado na Comunidade Canção Nova (CV), em São Paulo, o encontro será transferido para a capital em uma edição histórica, reunindo milhares de fiéis para uma programação que inclui oração, louvor, adoração, Santa Missa, shows e bênçãos especiais.

Durante uma das etapas da vigília, o Frei Gilson compartilhou a novidade com os fiéis, informando que a decisão de levar o encerramento ao Pará. A Arquidiocese já informou que toda a arrecadação obtida no evento será destinada a obras sociais da própria Arquidiocese.

 

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