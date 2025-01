Moradores de Belém podem verificar dia e hora da coleta de lixo em mapa online

Os moradores de Belém podem consultar, de maneira rápida e prática, os dias e horários de coleta de lixo comum na sua região. A partir de um mapa online, o usuário pode digitar o nome da sua rua e conferir as informações acerca do serviço de limpeza urbana. O objetivo da ferramenta é informar com precisão os horários de coleta, reduzindo o descarte inadequado de resíduos e contribuindo para a limpeza e o bem-estar de todos os belenenses.

A tecnologia está disponível no site www.ciclusamazonia.com.br, que pode ser acessado tanto pelo computador como por smartphones. “Este Mapa Interativo representa uma inovação no sistema de limpeza urbana de Belém. O lançamento no aniversário de 409 anos da cidade demonstra o compromisso e a dedicação da Ciclus Amazônia com a modernização e a sustentabilidade no manejo de resíduos urbanos. A empresa está apresentando um sistema detalhado e fácil de usar, oferecendo respostas claras às dúvidas da população”, afirma Bruno Muehlbauer, Diretor-presidente de resíduos da empresa responsável pela coleta na capital, a Ciclus Ambiental.

Como consultar os dias e horários de coleta

No site www.ciclusamazonia.com.br, selecione a opção “Mapa Interativo”, insira um endereço com número e bairro ou o código postal (CEP) que deseja consultar e clique em buscar. Em seguida, a ferramenta informa as datas e horários de coleta correspondentes ao local selecionado.

No Canal de Atendimento ao Cliente, via Whatsapp no número (91) 98405-3100, o cidadão poderá perguntar qual os horários e dias da coleta na sua região. O usuário deve informar o endereço, número e bairro ou o código postal (CEP) que o atendente irá fornecer as informações solicitadas.