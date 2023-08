Moradores da travessa Bom Jardim fazem protesto e fecham a rua em protesto por infraestrutura

Na entrada e ao longo da travessa Bom Jardim, no bairro do Jurunas, em Belém, uma buraqueira tomou conta da pista. Moradores denunciam que há vários buracos causando transtornos para pedestres, ciclistas e, principalmente, aos condutores de motos e carros. Na via, há buracos e crateras localizadas um ao lado do outro. Na manhã deste sábado, 5, os moradores decidiram fazer protesto e fechar a via para chamar atenção do poder público.

O morador Eduardo Rodrigues explicou que quando foi feita a obra principal, naquela região, foi colocada uma tubulação menor do que o devido. “A tubulação foi se desgastando com o tempo. Tem um tempinho que a Prefeitura veio e fez só uma manutenção, porém a Sesan já passou por aqui e condenou a rua, dizendo que tem que trocar toda a tubulação novamente. E já são cinco meses que estamos nessa espera”, explicou o morador.

Eduardo afirmou ainda que “agora nossos moradores estão na rua pedindo para que a Sesan resolvesse de fato nosso problema, trocar a tubulação. Está muito complicado, no verão já está assim, imagina quando chegar no inverno”. Eduardo ressaltou também que o bueiro está afundando no local e que a situação já causou vários acidentes entre os pedestres. Nossa equipe soliticou uma nota oficial para a Sesan sobre o caso.

