Moradores da rua da Paz, na Terra Firme, fecham avenida Perimetral em protesto por asfaltamento

Moradores do bairro da Terra Firme, em Belém, fecharam parte da avenida Perimetral com pneus e pedaços de madeira em chamas, em frente ao portão de entrada do Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Pará (UFPA), na manhã desta quarta-feira (15). O protesto reivindica asfaltamento na rua da Paz que, segundo os manifestantes, está há mais de 50 anos sem pavimentação. A via já foi liberada e o trânsito no local está fluindo normalmente.

O protesto começou por volta das 7h. A doméstica Tatiana Jardim contou que a rua da Paz foi uma das primeiras da região, e sempre sofreu com a falta de pavimentação e de saneamento básico. "Nós vivemos na lama há mais de 50 anos, essa foi uma das primeiras ruas dessa invasão, as outras que vieram depois foram asfaltadas e a nossa não foi. Nosso protesto é em favor do asfaltamento, com drenagem e pavimentação da nossa rua. É só isso que a gente quer, é o nosso direito constitucional", disse a moradora.

Ela afirma que, com a chegada da temporada de chuvas em Belém, quase todos os dias as casas da rua da Paz são invadidas pela água, por conta da precariedade no saneamento. "A minha casa eu já levantei duas vezes, e não é só a minha, a maioria das casas são altas para que a água não entre, e as que não são, vão pro fundo. As crianças não saem, não tem onde brincar, não tem lazer, nada. A chuva de ontem foi horrível, muita casa no fundo", reclamou Tatiana Jardim.

Moradores da rua da Paz convivem com alagamentos e outros transtornos causados pela falta de pavimentação e saneamento básico (Thiago Gomes/ O Liberal)

O morador Alberto Correa disse que a comunidade já enviou vários ofícios para a prefeitura pedindo a resolução dos problemas, mas nunca houve resposta. "A gente mora há muito tempo lá e nada foi feito. Até pra tapar buraco a gente faz coleta. Cada morador limpa a sua vala. Não dá mais, a prefeitura está relaxando. Asfalto, pavimentação, drenagem, calçamento, é o mínimo. E se não resolverem agora, vamos protestar de novo em 15 dias", concluiu.

Por volta das 09h30, o Corpo de Bombeiros conseguiu apagar o fogo na avenida Perimetral, e a Polícia Militar liberou a via. O trânsito voltou a fluir normalmente e os moradores suspenderam o protesto.

A reportagem solicitou nota à Secretaria Municipal de Saneamento e aguarda resposta.