Mobilização Juvenil prepara voluntários para a acolhida dos peregrinos

Cerca de 40 jovens participaram da Mobilização Juvenil do Círio 2022, neste sábado, 1º, no Centro Magis Amazônia, em Belém. O evento da Arquidiocese prepara os voluntários para as atividades voluntárias durante a período da festividade religiosa. Entre as atividades que eles irão realizar este ano, está a acolhida dos peregrinos, na entrada da cidade, além de um “flash mob” de dança em frente à Basílica, na próxima quinta-feira, 6, logo após a missa de apresentação do manto da Imagem Peregrina.

O Irmão João Batista, membro da coordenação do Setor Juventude da Arquidiocese, explica que a mobilização teve início em 2019 e retorna após dois anos devido à suspensão do Círio presencial devido à pandemia. “O objetivo é envolver os jovens em suas diversas expressões, como movimentos pastorais, grupos e comunidades, nas atividades do Círio de Nazaré. Não apenas como experiência pessoal de oração, mas como o encontro e a unidade com todo o povo de Deus através do voluntariado”, descreve.

Voluntários aprendem a massagear os pés para atender os peregrinos. (Sdiney Oliveira/ O Liberal)

A programação iniciou pela manhã com uma formação de espiritualidade e a oração do terço, À tarde, os jovens receberam os treinamentos de uma enfermeira e de um massoterapeuta sobre noções de primeiros-socorros e de massagens, que serão oferecidos aos romeiros que a Belém chegam a pé, vindos de outros municípios, em sinal de devoção.

“Este ano, a Mobilização da Juventude vai ter um posto de acolhida aos peregrinos na entrada da cidade, na BR-316, onde vamos oferecer atendimento em parceria com profissionais da saúde e, sobretudo, vamos oferecer evangelização, receber os fiéis com alegria, com a palavra de Deus e com encorajamento para as pessoas que vêm testemunhar a sua fé a Deus e à Nossa Senhora de Nazaré”, antecipa.