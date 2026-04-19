Missa no Grupo Liberal: padre Claudio Pighin orienta sobre a presença de Jesus na vida dos cidadãos

Não basta a uma pessoa se afirmar como crente em Deus, seguidor de Jesus Cristo, conhecer as Sagradas Escrituras, mas, sim, vivenciar no dia a dia a experiência com o Pai, com o Jesus Ressuscitado. Essa é a mensagem do padre Claudio Pighin neste domingo (19), durante a celebração da Santa Missa na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém. Esse tema foi tratado pelo religioso na Homilia fundamentada na narrativa do evangelista Lucas, ou seja, em Lucas 24, 13-35.

Nessa passagem bíblica, dois discípulos indo a caminho para Emaús encontraram-se com um homem e, então, conversaram com ele sobre os acontecimentos relacionados à vida e morte de Jesus. Somente, depois, já em Emaús, ao verem o modo como aquele homem abençoou e compartilhou o pão é que eles o reconheceram como sendo o próprio Cristo, tendo como referência a instituição da Eucaristia na Última Ceia, anterior à crucificação e morte de Jesus.

Nesse sentido, o padre Claudio Pighin destacou que a mensagem da Palavra Divina neste domingo (19) "nos ajuda a discernir como encontrar Deus no nosso dia a dia, qual é a metodologia para poder fazer esta experiência do encontro com Jesus Ressuscitado". "Isto significa que a nossa fé em Deus é bem concreta, prática, que passa por meio da nossa realidade, da nossa experiência cotidiana. E, por isso, nos mostra que, quando nós não conseguimos encontrar este Jesus Ressuscitado no nosso dia a dia, nós somos pessoas desanimadas, tristes. Qualquer situação difícil pode nos frustrar, desanimar".

No entanto, como frisou o padre Claudio, "fazendo uma experiência de um Jesus Ressuscitado na minha vida, aí transforma a nossa vida, tendo mais coragem, vendo além daquilo que nós estamos acostumados a ver". Em outras palavras, é preciso conviver com as pessoas, entender as Sagradas Escrituras e compartilhar a Eucaristia Dominical, ou seja, buscar pelo Jesus Ressuscitado, Jesus Vivo, no dia a dia. O padre Claudio Pighin ressaltou que os dois discípulos desanimados eram pessoas que haviam convivido com o Cristo e, mesmo assim, não o reconheceram como Jesus Ressuscitado.

A celebração da Santa Missa na sede do Grupo Liberal ocorre sempre aos domingos, às 11h.