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Missa na sede do Grupo Liberal reúne fiéis e destaca união cristã em Belém

Celebração conduzida pelo padre Claudio Pighin abordou a Ascensão de Cristo, o ecumenismo e o papel da comunicação na vivência da fé cristã

Da Redação
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A celebração ocorreu em clima de devoção e reuniu fiéis de diferentes faixas etárias, que acompanharam atentamente a missa realizada na sede do Grupo Liberal (Foto: Gabriel Pires/Especial para O Liberal)

A celebração da missa deste domingo (17) reuniu vários fiéis na sede do Grupo Liberal, localizada no bairro do Marco, em Belém. Conduzida pelo padre Claudio Pighin, a cerimônia contou com a presença de famílias, idosos e crianças, em sua maioria moradores da própria região.

Durante a homilia, o sacerdote destacou que a celebração marcou a solenidade da Ascensão de Jesus Cristo e também o início da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, com destaque à importância do diálogo ecumênico e da comunicação na vida em sociedade e na fé cristã.

“Hoje se celebra a grande solenidade da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, e a igreja celebra também a partir de hoje ter essa semana a unidade dos cristãos, a oração pela unidade dos cristãos, esse movimento ecumênico da igreja”, afirmou o padre.

Na reflexão, Claudio Pighin também ressaltou a importância do Dia Mundial das Comunicações, celebrado pela Igreja Católica, e defendeu uma comunicação voltada à fraternidade, à misericórdia e à aproximação entre as pessoas.

“Somos convidados a contemplar uma comunicação que olha para o alto, não para o chão. Assim sendo, vai se priorizar a dimensão da fraternidade, da caridade, da misericórdia, porque olhando do alto, as coisas se tornam mais simples, mais fáceis”, disse.

O sacerdote alertou ainda que a comunicação não deve ser limitada apenas aos meios tecnológicos ou às plataformas de informação, mas entendida como um processo humano e espiritual de conexão entre as pessoas.

“Infelizmente, às vezes, nós reduzimos a comunicação ao projeto de meios de comunicação social. No entanto, a comunicação é um processo que inclui também os meios, mas vai muito além disso. Porque não adianta ter meios se não sabe chegar ao destinatário, ao receptor”, destacou.

Ao encerrar a mensagem, o padre reforçou a presença espiritual de Jesus Cristo por meio da ação do Espírito Santo e afirmou que a verdadeira comunicação cristã nasce da integração entre quem comunica e quem recebe a mensagem.

A celebração ocorreu em clima de devoção e reuniu fiéis de diferentes faixas etárias, que acompanharam atentamente a missa realizada na sede do Grupo Liberal, que tradicionalmente abre espaço para encontros religiosos e comunitários da capital paraense.

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