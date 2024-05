Missa do tempo pascal reflete o 'ideal do amor de Deus e dos Homens' na sede do Grupo Liberal

A importância de entender o amor de Deus e o compartilhar com os irmãos foi a mensagem da missa celebrada às 11h deste domingo (05/05) na sede do Grupo Liberal, na avenida Rômulo Maiorana, bairro do Marco, em Belém. O Padre Cláudio Pighin ainda falou sobre o ideal para viver a plena felicidade que vem de Jesus ao servi-lo em ações.

“Jesus fica no amor do Pai, observando os mandamentos recebidos por ele. Nós também ficaremos no amor de Jesus observando os mandamentos que Ele nos deixou. Assim, temos que observá-los da mesma maneira que Ele soube praticar os mandamentos do Pai. É nessa união de amor do Pai e de Jesus que se acha o verdadeiro sentido da vida e a nossa alegria e felicidade. Dessa maneira podemos explicar a origem dos nossos bons frutos e boas obras”, disse o padre durante a mensagem.

O Padre Cláudio ainda afirmou que somente será possível amar quando as pessoas perceberem a intensidade que são amadas por Deus. “Tudo isso por intermédio do nosso mestre Jesus. Por meio dessa intimidade com Ele é que poderemos experimentar o quanto Deus nos ama. Por isso, todos os dias temos que agradecer a Deus por nos amar. Eu não sei amar a Deus, porém, sou capaz de receber o amor dEle. Isso me gratifica e dá força para ser corajoso e desprendido em segui-lo”, declara.

Ao ler um versículo da bíblia, no livro do Profeta Isaías, o padre reflete sobre o processo de reconhecimento do amor de Deus. “Não temos outra escolha a não ser reconhecer o quanto somos importantes. Porém, não podemos ficar de braços cruzados, pelo contrário, tentaremos imitar a Jesus na nossa vida terrestre. E isso consiste em amar aos irmãos como Deus nos ama. Isso vai além de amar o próximo como a nós mesmos. Agora temos que amar como Deus nos amou nessa ousadia que se revela a nossa vida cristã”, diz o padre Cláudio.

