Missa do 3º Domingo da Páscoa é realizada na sede do Grupo Liberal

O reconhecimento de que Deus está vivo por meio de Seu Filho, Jesus Cristo ressuscitado, foi o fio condutor da missa do 3º Domingo da Páscoa celebrada às 11h na sede do Grupo Liberal, na avenida Rômulo Maiorana, no bairro do Marco, neste domingo (14). Padre Cláudio Pighin, celebrante do momento eucarístico, refletiu sobre o tempo pascal, período litúrgico que ocorre entre a Páscoa e Pentecostes.

“O tempo pascal é contemplar, viver a ressurreição de nosso Senhor Jesus. O que quer dizer isso? Que a nossa vida se baseia na ressurreição de Jesus. Quer dizer que nós não contemplamos a morte, mas a vida. A morte foi vencida. Mas para compreender a ressurreição, temos também que viver o crucificado. O mistério da Cruz ajuda a compreender o grande mistério da ressurreição, e vice-versa”, explicou o sacerdote.

Por meio do Evangelho (Lc 24, 35-48), Padre Cláudio ressaltou a importância de discernir sobre a presença de um Deus vivo entre seus discípulos. “Para tu poderes compreender isso, tens que ser iluminado pelas Sagradas Escrituras. Se não fizermos isso, tudo aquilo que achamos de Deus pode se tornar uma ameaça, porque não confiamos. Essa ignorância religiosa pode fazer com que a gente rejeite o verdadeiro Deus”, alertou.

O advogado Rosivaldo Batista Filho (44) era um dos fieis presentes na celebração. Nos últimos meses, ele retomou o hábito de frequentar a missa todos os domingos, após ter passado um tempo afastado do hábito. “Eu estava como uma ovelha desgarrada. Fazia tempo que eu não vinha para a missa. Aí, de um tempo para cá, esse ano, eu voltei a frequentar a missa aqui. Até porque o padre é uma pessoa fantástica. Ele que conseguiu, na verdade, me puxar de volta para a igreja, para a missa”, explica.

Rosivaldo trouxe a esposa e os dois filhos para participarem do rito. “A missa me deixa em paz de espírito. Eu trago minha família, até minha filha pequena [Isadora, 4 anos] já pra educá-la no catolicismo” disse. Desde que se casou com a também advogada Kamila Batista (40), cuja celebração foi feita pelo Pe. Cláudio Pighin, Rosivaldo busca acompanhar o líder religioso em suas pregações. “A gente casou, vai fazer 8 anos. Moramos na Marambaia, mas viemos até aqui também por causa do padre Cláudio”, finalizou.

A celebração eucarística na sede do Grupo Liberal em Belém ocorre semanalmente, aos domingos, a partir das 11h, e é aberta ao público.