Missa do 4º Domingo da Páscoa é celebrada na sede do Grupo Liberal

Na missa celebrada às 11h deste domingo (21/04) na sede do Grupo Liberal, na avenida Rômulo Maiorana, bairro do Marco, em Belém, a reflexão do Evangelho girou em torno da figura de Jesus Cristo se apresentando como o bom pastor. Padre Cláudio Pighin, presidente da celebração eucarística, pregou aos fieis sobre a mensagem principal da Leitura Sagrada.

“A colocação do nosso mestre ressuscitado quer focalizar que o bom pastor não se refere à sua bondade em si, mas ao fato de Ele ser verdadeiro e justo. No antigo testamento, no livro de Ezequiel (capítulo 34), encontramos que Deus repreende os pastores do povo que pensavam somente em si, no bem deles, e não seguiam as ovelhas”, explicou o sacerdote, fazendo referência aos mercenários, repreendidos por não serem bons pastores.

Além do contraponto acima, a homilia deste domingo ressaltou que a ação de Deus sobre seus filhos não tem preferências. “A busca de Deus, é de certa maneira, a busca dos outros. Aqui, se alicerça a nossa fraternidade. Além do mais, o Ressuscitado diz que as suas ovelhas não pertencem somente a um redil. Esse é o verdadeiro pastor, que nos une e nos conduz pelos caminhos da vida”, acrescentou o Padre Cláudio Pighin.

A advogada Joyce Bezerra, 46, é moradora do bairro do Marco e frequentadora das missas no Grupo Liberal há anos. “Como católica, eu vejo que é fundamental a gente participar da missa, porque é a ressurreição de Cristo, é o momento que a gente celebra a nossa Páscoa semanal. Então não tem como não participar da missa aos domingos”, afirmou.

Joyce costuma trazer sempre alguém da família para acompanhá-la. Neste domingo, vieram a mãe e a sobrinha. A advogada resume o significado da Páscoa para ela: “Cristo veio pra nos salvar. A nossa salvação foi dada por Ele. Sem a ressurreição de Cristo, a gente não tinha esperança de salvação. Então, como ele foi ressuscitado e ele vive por nós, a gente tem a certeza de que a gente pode também ter a vida eterna”, declarou.

A celebração eucarística na sede do Grupo Liberal em Belém ocorre semanalmente, aos domingos, a partir das 11h, e é aberta ao público.