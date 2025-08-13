Ministro da Educação detalha aplicação do Enem na Grande Belém e destaca ações de educação ambiental

Durante entrevista ao programa “Bom Dia, Ministro”, nesta quarta-feira (13), o ministro da Educação, Camilo Santana, respondeu a questionamentos de jornalistas do Grupo Liberal sobre a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em função da realização da COP30 na capital paraense. O evento global da ONU ocorrerá em novembro de 2025 e provocará ajustes no cronograma da Grande Belém.

Camilo Santana confirmou que o Enem 2025 terá datas específicas para Belém e outros municípios da Região Metropolitana. A mudança foi solicitada pelo governo do Estado do Pará para evitar conflitos com a realização da COP30 e assegurar que os candidatos da região não sejam prejudicados.

“Na realidade, não será em todo o Estado do Pará, mas sim na capital e em alguns municípios do entorno, na região metropolitana. A ideia é manter a mesma sistemática, com a mesma estrutura. Será uma prova específica, construída exclusivamente para esses municípios, mas com o mesmo padrão, para que os alunos não sofram nenhum prejuízo”, afirmou o ministro.

Segundo o edital publicado pelo Inep, o Enem será aplicado em Belém, Ananindeua e Marituba nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro de 2025. Já no restante do país, as provas seguem o cronograma nacional habitual, nos dias 2 e 9 de novembro.

A estrutura da aplicação seguirá o modelo tradicional, com abertura dos portões às 12h, fechamento às 13h e início das provas às 13h30 (horário de Brasília). O encerramento será às 19h no primeiro dia e às 18h30 no segundo dia. O exame continuará avaliando quatro áreas do conhecimento.

COP30 como oportunidade para reforçar a educação ambiental

Aproveitando a realização da COP30 em solo brasileiro, Camilo Santana destacou que o Ministério da Educação está empenhado em utilizar o evento para promover a educação ambiental nas escolas de todo o país.

“Queremos muito ter o Dia da Educação durante a COP. Estamos trabalhando para isso, porque acreditamos que sem educação ambiental desde o ensino fundamental, não haverá uma verdadeira prevenção diante dos desafios ambientais”, afirmou.

O MEC apresentou uma proposta ao secretário executivo da COP-30 para incluir atividades relacionadas à educação na programação oficial. A ideia é reunir ministros da Educação de diversos países, promover experiências brasileiras bem-sucedidas — como as dos institutos federais e universidades — e debater como as escolas podem contribuir para a agenda ambiental global.

“A escola é uma grande ferramenta de transformação e prevenção. Mostrar o que temos feito no Brasil, envolver nossas instituições de ensino, é essencial”, completou o ministro.