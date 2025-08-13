Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Ministro da Educação detalha aplicação do Enem na Grande Belém e destaca ações de educação ambiental

A COP30, evento global da ONU ocorrerá em novembro de 2025 em Belém, e provocará ajustes no cronograma da região metropolitana

Fernando Assunção (Especial para O Liberal)

Durante entrevista ao programa “Bom Dia, Ministro”, nesta quarta-feira (13), o ministro da Educação, Camilo Santana, respondeu a questionamentos de jornalistas do Grupo Liberal sobre a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em função da realização da COP30 na capital paraense. O evento global da ONU ocorrerá em novembro de 2025 e provocará ajustes no cronograma da Grande Belém.

Camilo Santana confirmou que o Enem 2025 terá datas específicas para Belém e outros municípios da Região Metropolitana. A mudança foi solicitada pelo governo do Estado do Pará para evitar conflitos com a realização da COP30 e assegurar que os candidatos da região não sejam prejudicados.

“Na realidade, não será em todo o Estado do Pará, mas sim na capital e em alguns municípios do entorno, na região metropolitana. A ideia é manter a mesma sistemática, com a mesma estrutura. Será uma prova específica, construída exclusivamente para esses municípios, mas com o mesmo padrão, para que os alunos não sofram nenhum prejuízo”, afirmou o ministro.

Segundo o edital publicado pelo Inep, o Enem será aplicado em Belém, Ananindeua e Marituba nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro de 2025. Já no restante do país, as provas seguem o cronograma nacional habitual, nos dias 2 e 9 de novembro.

A estrutura da aplicação seguirá o modelo tradicional, com abertura dos portões às 12h, fechamento às 13h e início das provas às 13h30 (horário de Brasília). O encerramento será às 19h no primeiro dia e às 18h30 no segundo dia. O exame continuará avaliando quatro áreas do conhecimento.

COP30 como oportunidade para reforçar a educação ambiental

Aproveitando a realização da COP30 em solo brasileiro, Camilo Santana destacou que o Ministério da Educação está empenhado em utilizar o evento para promover a educação ambiental nas escolas de todo o país.

“Queremos muito ter o Dia da Educação durante a COP. Estamos trabalhando para isso, porque acreditamos que sem educação ambiental desde o ensino fundamental, não haverá uma verdadeira prevenção diante dos desafios ambientais”, afirmou.

O MEC apresentou uma proposta ao secretário executivo da COP-30 para incluir atividades relacionadas à educação na programação oficial. A ideia é reunir ministros da Educação de diversos países, promover experiências brasileiras bem-sucedidas — como as dos institutos federais e universidades — e debater como as escolas podem contribuir para a agenda ambiental global.

“A escola é uma grande ferramenta de transformação e prevenção. Mostrar o que temos feito no Brasil, envolver nossas instituições de ensino, é essencial”, completou o ministro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

educação

ministro da educação camilo santana
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Estádio Baenão em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Estádio Baenão, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

12.08.25 15h35

DIA DOS PAIS

Grupo Liberal celebra Dia dos Pais com humor e sabores da Amazônia

A iniciativa reforça o compromisso do Grupo Liberal com o bem-estar de seus colaboradores, criando espaços de reconhecimento, descontração e valorização

07.08.25 19h22

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Parque Estadual do Utinga em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

07.08.25 14h00

BELÉM 

Prefeitura retira 14,6 toneladas de fios irregulares de postes em Belém

Operação Rede Segura promove segurança e melhora visual urbano na capital paraense

06.08.25 18h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

OUTRA UTILIDADE

VÍDEO: jovem é flagrado transportando botijão de gás em patinete elétrico nas ruas de Belém

Cena gerou debate nas redes sociais; veja as regras de uso do aparelho

07.08.25 19h32

MEME OU REAL?

Patinetes elétricos com placa de ‘vende-se’ são flagrados na feira do Barreiro, em Belém

O caso viralizou após vídeos do caso serem compartilhados nas redes sociais

10.08.25 15h16

Mobilidade urbana

Como usar os patinetes elétricos em Belém? Veja regras, qual aplicativo e dicas

Belém é a primeira capital do Norte a oferecer serviço com 600 patinetes elétricos; saiba onde alugar e o que fazer se acabar a bateria

04.08.25 13h17

NOVIDADE

Patinete elétrico público se torna alternativa sustentável de mobilidade entre moradores de Belém

Para muitos, os patinetes já se apresentam como uma alternativa sustentável e eficiente para enfrentar o trânsito e circular com mais tranquilidade pelo centro da capital

04.08.25 16h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda