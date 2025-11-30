Capa Jornal Amazônia
Enem 2025: UFPA e Unama não têm atrasados no fechamento dos portões

A reportagem do Grupo Liberal acompanhou a movimentação nos dois pontos e confirmou que nenhum candidato chegou atrasado

O Liberal
fonte

Enem 2025 UFPA e Unama não têm atrasados no fechamento dos portões. (Igor Mota / O Liberal)

Por volta das 13h15 deste domingo (30), os portões da Universidade Federal do Pará (UFPA) e da Unama foram fechados para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. As duas instituições estão entre os locais que receberam candidatos na região metropolitana.

A aplicação do exame na Grande Belém foi adiada por conta da realização da COP 30, e a segunda etapa está marcada para o dia 7 de dezembro.

A reportagem do Grupo Liberal acompanhou a movimentação nos dois pontos e confirmou que nenhum candidato chegou atrasado.

Enem 2025: UFPA e Unama não têm atrasados no fechamento dos portões
