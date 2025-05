Mil escapamentos adulterados são destruídos durante operação em Belém

Mil escapamentos de motocicletas adulterados foram destruídos nesta quarta-feira (14), no Pátio de Retenção de Veículos da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), localizado no bairro da Marambaia, em Belém. A ação faz parte das operações do programa “Belém em Ordem” e contou com a presença do prefeito Igor Normando.

A medida está amparada pelo artigo 230, inciso XI, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que considera infração grave conduzir veículo com o sistema de escapamento adulterado. A penalidade para esse tipo de irregularidade inclui multa no valor de R$ 195,23, além da apreensão do veículo.

As peças foram inutilizadas com o uso de um rolo compactador, como forma de dar fim definitivo aos equipamentos apreendidos em fiscalizações realizadas pela Guarda Municipal de Belém (GMB). As operações têm como foco combater irregularidades no trânsito, especialmente aquelas que causam poluição sonora.

“Estamos fiscalizando toda a cidade. Organizando o espaço público e combatendo irregularidades. Vamos dar um fim definitivo nisso: todos esses escapamentos vão ser destruídos e quem continuar insistindo no erro vai ver as consequências acontecendo, porque cada ação é um passo para colocar Belém em ordem”, afirmou o prefeito Igor Normando durante a destruição das peças.