Mesmo sem obrigação eleitoral, idosos fazem questão de votar em Belém

No Brasil, o voto não é obrigatório para analfabetos, menores com 16 e 17 anos e maiores de 70 anos de idade. Pessoas pertencentes a este grupo não são obrigados a comparecer às sessões eleitorais nem a justificar ausência. No entanto, muitos brasileiros fazem questão de exercer o direito ao voto mesmo assim. Em Belém, na escola Pedro Amazonas Pedroso, eleitores idosos estiveram presentes para eleger o próximo prefeito da cidade, neste segundo turno das eleições municipais de 2024.

O aposentado João del Castilo continua votando mesmo 21 anos após a idade em que o voto deixou de ser obrigatório para ele. Aos 91 anos, o idoso demonstra acreditar no exercício do direito ao voto como uma demonstração de cuidado para com a cidade, o estado e o país:

João del Castilo, de 91 anos, pretende votar até os 100 anos de idade. (Ivan Duarte / O Liberal)

"Proque eu sou um cidadão brasileiro e quero ver o bem do meu país", diz João del Castilo. Ele também garante que vai votar até os 100 anos.

Paulo Lobão, de 72 anos, prefere votar mesmo não sendo mais uma obrigação, na sua idade. (Ivan Duarte / O Liberal)

Outro idoso votando fora da faixa etária obrigatória, em Belém, foi o aposentado Paulo Lobão, de 72 anos (faz questão de votar), também na escola Pedro Amazonas Pedroso. Ele também defende o gesto como uma ação de cidadania:

"Simplesmente porque a gente não deixa de assumir o papel de cidadão. Eu vou continuar votando sempre, até quando eu puder", afirma Paulo Lobão.

Na escola Pedro Amazonas Pedroso as eleições, neste segundo turno, registraram movimentação tranquila durante a manhã, com todas as urnas funcionando normalmente. A votação acontece apenas no térreo, de modo que pessoas com mobilidade reduzida não estão enfrentando dificuldades para votar.