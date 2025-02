Mesmo com o tempo nublado, praça da República registra muita movimentação na manhã deste domingo

Em meio ao tempo nublado na maior parte da manhã, muita gente foi à praça da República, em Belém, na manhã deste domingo (16). Esse espaço é um dos mais procurados pelas pessoas no fim de semana. Muitas famílias levaram seus filhos para passear e brincar na praça, que, aos domingos, oferece muitas opções para os frequentadores do lugar - desde venda de comidas típicas, de camisas e artesanato até um espaço para a adoção pets.

O motorista Janari Silva, 64 anos, foi à praça acompanhado da família, incluindo suas duas netinhas. Sempre que possível, ele vai àquele logradouro público nas manhãs de domingo. Ele estava acompanhado, ainda, da esposa, da filha e da nora. “O que eu mais gosto daqui são as comidas típicas”, disse, enquanto segurava as netas - Thamyris (4 meses) e Thamylly (seis meses) - no colo. Morando no bairro da Sacramenta, Janari contou que, às vezes, também vai à praça Batista Campos, que, aliás, na sexta-feira passada, completou 121 anos. Mas que sua preferida é a praça da República.

O produtor cultural Quezede Dias, 54 anos, brincava na praça com seu sobrinho, Cauê, de 5 anos. A criança gosta de se divertir nesse espaço público. Quezede também gosta de frequentar o local. “Gosto da movimentação cultural da praça. Você vem aqui trazer as crianças para passear, comprar um souvenir (uma lembrancinha). A movimentação na praça tem um envolvimento muito grande com a cultura do município de Belém”, afirmou. “Cada domingo é uma leitura diferente das nossas coisas, da nossa cultura”, completou.

Janari Silva e família: "Gosto das comidas típicas vendidas na praça" (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

Ali perto Andressa Lopes, estudante de Pedagogia de 29 anos, estava com seu filho, Bernardo, de dois meses, no colo. Ela contou que sempre vai à praça nas manhãs de domingo. “Eu venho com o mais velho, Pedro, de 3 anos, e, agora, estou trazendo ele”, contou. Andressa gosta do ambiente da praça. “É bastante livre. Tem várias árvores, espaço. É bom para eles brincarem, principalmente o mais velho, que tem muita energia”, afirmou.

Andressa Lopes, estudante de Pedagogia de 29 anos: “Eu sempre vinha quando era criança e, agora, trazendo eles (os dois filhos)" (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

Andressa disse que gosta muito da praça da República e, agora, está passando esse sentimento para seus filhos. “Eu sempre vinha quando era criança e, agora, trazendo eles. Meu pai me trazia. E, agora, eu trago eles”, afirmou. Ela observou que, como o tempo estava nublado, isso também ajudou seus filhos, pois não precisavam se proteger do sol forte.