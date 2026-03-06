Mercado sem sair de casa: Belém amplia acesso às compras digitais

Moradores de Belém passam a contar com uma nova opção para fazer compras de mercado sem sair de casa. Produtos de supermercado já podem ser adquiridos pelo aplicativo iFood, com entrega diretamente no endereço do cliente.

A operação é realizada pela rede Assaí Atacadista, que passou a disponibilizar seus itens na plataforma de delivery. A novidade amplia as alternativas de compras digitais na capital paraense e reforça o crescimento do modelo de supermercados com entrega por aplicativo.

Com a inclusão de Belém, a rede amplia sua operação de vendas pelo iFood para mais de 50 lojas, totalizando 104 unidades com compras disponíveis na plataforma — cerca de um terço de todo o parque de lojas da companhia.

Pará entra na estratégia digital da rede

A chegada do serviço no Pará faz parte da estratégia da empresa de ampliar sua presença no ambiente digital e integrar as operações das lojas físicas com canais online.

Segundo a rede, a proposta é transformar as unidades físicas em hubs de atendimento que combinem compras presenciais e entregas por aplicativo, ampliando a capacidade de atendimento aos consumidores.

A parceria entre Assaí e iFood, iniciada em 2024, tem apresentado crescimento nas vendas. No quarto trimestre de 2025, as compras realizadas pela plataforma registraram aumento superior a 60% em comparação com o mesmo período de 2024.

Atualmente, as vendas feitas pelo aplicativo representam cerca de 3% do faturamento das lojas físicas da rede.

De acordo com Julio Gentilim, diretor executivo de Planejamento Estratégico e Digital do Assaí, a iniciativa busca ampliar as formas de acesso do consumidor à rede.

“A loja segue como nosso principal ponto de relacionamento com o cliente, e o digital chega para ampliar conveniência e flexibilidade. A expansão da parceria com o iFood reforça nossa estratégia multicanal e aumenta a produtividade das unidades, fortalecendo o crescimento da companhia com foco em eficiência e rentabilidade”, afirma.

Como comprar pelo aplicativo

Para utilizar o serviço, o consumidor precisa acessar o aplicativo iFood, disponível para celulares Android e iOS, e buscar pela loja da rede em Belém.

O processo funciona da seguinte forma:

acessar o aplicativo do iFood;

buscar a loja disponível na cidade;

selecionar os produtos desejados;

finalizar a compra com entrega no endereço informado.

O acesso também pode ser feito pelo aplicativo Meu Assaí, que direciona o cliente para a loja da rede dentro da plataforma do iFood.

Entre as opções de pagamento disponíveis estão:

cartão de crédito;

cartão de débito;

Pix;

vale-alimentação.

O cliente também pode acompanhar o prazo estimado de entrega diretamente pelo aplicativo.