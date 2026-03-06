Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Mercado sem sair de casa: Belém amplia acesso às compras digitais

Capital paraense passa a contar com nova opção de compras de mercado com entrega em casa, reforçando a presença digital da rede e ampliando a conveniência para os consumidores

O Liberal
fonte

Compras na web facilitam a vida e a rotina (FreePik)

Moradores de Belém passam a contar com uma nova opção para fazer compras de mercado sem sair de casa. Produtos de supermercado já podem ser adquiridos pelo aplicativo iFood, com entrega diretamente no endereço do cliente.

A operação é realizada pela rede Assaí Atacadista, que passou a disponibilizar seus itens na plataforma de delivery. A novidade amplia as alternativas de compras digitais na capital paraense e reforça o crescimento do modelo de supermercados com entrega por aplicativo.

Com a inclusão de Belém, a rede amplia sua operação de vendas pelo iFood para mais de 50 lojas, totalizando 104 unidades com compras disponíveis na plataforma — cerca de um terço de todo o parque de lojas da companhia.

Pará entra na estratégia digital da rede

A chegada do serviço no Pará faz parte da estratégia da empresa de ampliar sua presença no ambiente digital e integrar as operações das lojas físicas com canais online.

Segundo a rede, a proposta é transformar as unidades físicas em hubs de atendimento que combinem compras presenciais e entregas por aplicativo, ampliando a capacidade de atendimento aos consumidores.

A parceria entre Assaí e iFood, iniciada em 2024, tem apresentado crescimento nas vendas. No quarto trimestre de 2025, as compras realizadas pela plataforma registraram aumento superior a 60% em comparação com o mesmo período de 2024.

Atualmente, as vendas feitas pelo aplicativo representam cerca de 3% do faturamento das lojas físicas da rede.

De acordo com Julio Gentilim, diretor executivo de Planejamento Estratégico e Digital do Assaí, a iniciativa busca ampliar as formas de acesso do consumidor à rede.

“A loja segue como nosso principal ponto de relacionamento com o cliente, e o digital chega para ampliar conveniência e flexibilidade. A expansão da parceria com o iFood reforça nossa estratégia multicanal e aumenta a produtividade das unidades, fortalecendo o crescimento da companhia com foco em eficiência e rentabilidade”, afirma.

Como comprar pelo aplicativo

Para utilizar o serviço, o consumidor precisa acessar o aplicativo iFood, disponível para celulares Android e iOS, e buscar pela loja da rede em Belém.

O processo funciona da seguinte forma:

  • acessar o aplicativo do iFood;
  • buscar a loja disponível na cidade;
  • selecionar os produtos desejados;
  • finalizar a compra com entrega no endereço informado.

O acesso também pode ser feito pelo aplicativo Meu Assaí, que direciona o cliente para a loja da rede dentro da plataforma do iFood.

Entre as opções de pagamento disponíveis estão:

  • cartão de crédito;
  • cartão de débito;
  • Pix;
  • vale-alimentação.

O cliente também pode acompanhar o prazo estimado de entrega diretamente pelo aplicativo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

mais salgado...

Páscoa 2026: preços de chocolates sobem e diferença entre estabelecimentos passa de 20% em Belém

Dieese Pará: Preços dos ovos de chocolate podem ultrapassar a marca dos R$ 400 reais

10.03.26 10h24

Alta do café

Com saca acima de R$ 1.800, cafeterias de Belém tentam segurar aumento do café

Empresários do setor afirmam que o aumento do grão já pressiona margens, mas consumo segue impulsionado pela experiência nas cafeterias

06.03.26 12h45

Onda coreana

Do K-pop à culinária: veja como a onda coreana movimenta empreendimentos em Belém

Hallyu, a “onda coreana” é um fenômeno que gera entretenimento e cria novas oportunidades de negócios

04.03.26 10h27

SEXTOU

Festa Rataria inaugura edição em Belém com DJs e música eletrônica alternativa

Evento no Núcleo de Conexões Na Figueiredo promete aquecer as pistas com experimentações do Funk ao Post-punk e Tecnobrega

27.02.26 14h34

MAIS LIDAS EM BELÉM

PASSARELA

Prefeitura de Belém irá retirar a passarela da Avenida Júlio César na noite desta terça-feira (10)

O trânsito será interditado nos dois sentidos para a realização do serviço de remoção

09.03.26 17h39

TRÂNSITO

Avenida Júlio César será interditada nesta terça (10); veja desvios e rotas alternativas

Trecho entre a avenida Pedro Álvares Cabral e o conjunto Bela Vista ficará fechado a partir das 20h para retirada de passarela no canal São Joaquim

10.03.26 8h55

CONTRACEPTIVO

Onde conseguir Implanon em Belém: veja como ter acesso ao anticoncepcional de graça pelo SUS

Implante contraceptivo começará a ser aplicado na rede municipal de saúde. Método é considerado vantajoso por sua longa duração e alta eficácia

08.03.26 14h16

PEDIDO DE JUSTIÇA

Filho da escrivã: novo ato em Belém cobra investigação pelo caso do jovem morto em operação da PF

O protesto reuniu parentes, conhecidos e apoiadores da família, que cobram respostas das autoridades sobre as circunstâncias da morte do jovem

08.03.26 10h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda