Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Médica é presa em Belém suspeita de tentar fraudar prova de residência da Uepa

A prisão ocorreu no momento em que a suspeita realizava a prova; após pagamento de fiança, a médica foi liberada

O Liberal
fonte

Centro de Ciências Naturais e Tecnologia da Uepa (Foto: Augusto Miranda | Arquivo Ag. Pará)

Uma médica natural do Maranhão foi presa em flagrante no último domingo (18) em Belém, sob a suspeita de tentar fraudar o concurso dos Programas de Residência Médica 2026 da Universidade do Estado do Pará (Uepa). A prisão ocorreu no momento em que a suspeita realizava a prova. Com a médica, um celular e um ponto eletrônico foram encontrados escondidos sob a roupa dela.

A Polícia Civil informou que, inicialmente, a suspeita foi encaminhada à Seccional da Sacramenta pela Polícia Militar e presa em flagrante por fraude em exame ou processo seletivo previsto em lei. Após os procedimentos legais cabíveis, ela foi colocada em liberdade mediante o pagamento de fiança.

Fiscais do concurso acionaram a Polícia Militar após serem alertados por um outro candidato que desconfiou da atitude da mulher. Informações iniciais apontam que a médica estaria lendo as questões em voz alta e fotografando a prova - que foi realizada no campus V da instituição, no Centro de Ciências Naturais e Tecnologia. 

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) informou, por meio de nota, que, durante a aplicação da prova objetiva do Processo Seletivo Unificado para os Programas de Residência Médica do Estado do Pará 2026, a fiscalização do certame identificou a tentativa de uso de aparelho eletrônico de comunicação. 

“A candidata foi imediatamente comunicada de sua eliminação do processo seletivo, conforme previsto em edital, e encaminhada para a autoridade policial para as providências legais. A Uepa reitera seu compromisso com a segurança na aplicação das provas de todos os seus processos seletivos e seguirá o cronograma previsto no edital”, detalha a instituição.

Em nota, o Centro Acadêmico de Medicina José Arrais da Universidade do Estado do Pará repudiou o caso e disse se tratar de “notícias falsas”, lamentando, ainda, “o compartilhamento indevido de imagem de uma egressa da UEPA, em virtude dos episódios de fraude no concurso de residência”.

“A médica não teve nenhum envolvimento com os crimes durante a prova e nem esteve presente no local, portanto, pedimos a todos que não compartilhem e nem fomentem esses rumores maldosos e descabidos”, diz o comunicado. 

A nota ainda completa: “Repudiamos todo o tipo de desrespeito e difamação contra acadêmicos e egressos da Universidade do Estado do Pará, sobretudo do curso de Medicina. A médica já está realizando as medidas legais em relação aos responsáveis”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

médica presa

polícia

fraude

prova

programa de residência
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

SAÚDE

Paraenses aproveitam atividade física ao ar livre em busca de leveza mental

Frequentadores do Portal da Amazônia explicam como a caminhada fora das academias traz benefícios para a saúde; Psicólogo clínico explica como o movimento do corpo libera substâncias que regulam o humor

18.01.26 13h26

BELÉM

UFPA cresce em excelência acadêmica e leva doutorados para o interior do Pará

Pós-graduação da UFPA avança em todo o Estado; reitor Gilmar Pereira celebra aumento de 100% nos programas de doutorado

14.01.26 12h48

CARNAVAL 2026

Prefeitura de Belém lança Edital do Carnaval com R$ 1,9 milhão para escolas de samba

O investimento traz um aumento de mais de 6% em relação a 2025

14.01.26 11h57

MAIS LIDAS EM BELÉM

MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Técnicos administrativos das universidades federais do Pará paralisam atividades nesta segunda (19)

Apesar da paralisação, as aulas nas universidades não foram suspensas, sendo afetadas apenas as atividades administrativas

19.01.26 11h28

PERIGO!

Orlas de Mosqueiro sofrem com riscos de desabamento; moradores reclamam da falta de manutenção

Orla da Praia do Murubira é uma das mais afetadas

18.01.26 8h00

GRADUAÇÃO

Dia da Universidade: estudantes e professores dão dicas para calouros iniciarem a vida acadêmica

Com a expectativa para a divulgação dos listões, estratégias são essenciais para os novos graduandos se orientarem nos primeiros dias da vida universitária

18.01.26 9h00

CALOUROS

Listão das universidades: veja o cronograma dos resultados das instituições públicas do Pará

Nas próximas semanas, instituições devem anunciar as primeiras chamadas, dando sequência às etapas de matrícula dos candidatos

16.01.26 18h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda