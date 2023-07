Mechas coloridas viram tendência entre crianças, mas especialistas alertam sobre cuidados

Hoje em dia, é muito comum ver crianças com os cabelos coloridos pela Região Metropolitana de Belém. Rosa, vermelho, verde, azul, os mais diversos tons, os quais podem ser inspirados em personagens, bandas ou simplesmente fazendo referência aos Tiktokers e influenciadores. Afinal, o que não falta para essa garotada é vontade de expressar a própria personalidade, mesmo que desde cedo. Com a chegada das férias de julho, essa “moda” também se torna uma tendência entre os pequenos.

A funcionária pública Alda Dias, de 38 anos, mãe da Rafaela, percebeu que desde muito nova a filha manifestava vontade de querer colorir as madeixas castanho claro. O primeiro pedido veio aos 8 anos, mas somente com 10, ela autorizou que a menina realizasse o sonho de ter mechas cor-de-rosa.

Rafaela ao lado da mãe Alda Dias (Ivan Duarte / O Liberal)

“Estou protelando o pedido dela há alguns anos, deixando ela ter mais idade. Com essa era do Tik Tok, ela vem o tempo todo pedindo, insistindo, e surgiu a oportunidade e a gente trouxe”, disse a mãe, que estava bastante ansiosa, mas feliz por proporcionar a transformação da filha.

Alda contou que Rafaela já tinha outras coleguinhas com o cabelo colorido e esse é um dos motivos que ela também gostaria de ter. “É a primeira vez que ela pinta. Agora, vou colocar ela mais na hidratação e vamos continuar com o mesmo cuidado”, disse a funcionária pública.

Com duas mechas rosadas e um sorriso tímido no rosto, Rafaela esbanja alegria com o novo visual. “Estou me sentindo feliz”, afirmou tímida.

Aplicação de tonalizante no cabelo da criança Rafaela (Ivan Duarte / O Liberal)

A professora Thaís Silva, de 26 anos, encarou com naturalidade quando a filha Layla, de 9, pediu para pintar o cabelo com mechas coloridas pela primeira vez. Acostumada a ter as madeixas descoloridas desde muito nova também, Thaís, inclusive, realizou com as próprias mães a vontade da garotinha.

“Minha mãe era cabeleireira e sempre foi muito tranquila, então, eu acho que isso foi um ponto positivo de eu não me espantar. Ela sempre gostou muito de coisas coloridas, sempre levou para esse lado artístico. Acho que teve a mim como referência”, afirmou Thaís, que diz ver o pedido como uma descoberta de personalidade da filha.

Antes de colorir as pontas do cabelo de Layla, a professora disse que realizou um teste de mechas e buscou não usar produtos tóxicos, como a tintura e optou pelo tonalizante, que desgastaria menos a definição das madeixas cacheadas da menina.

“A minha maior cláusula de fazer [a coloração] foi que ela cuidasse do cabelo dela, porque é cacheado como meu, precisa de mais cuidado porque quando descolore o fio perde a definição. Ela usa hidratação, creme para pentear e finalizador”, explicou Thaís.

A pequena Layla com as suas madeixas cor de azul (Reprodução/ Arquivo pessoal)

Agora, com as madeixas da cor azul ciano, Layla sente-se realizada e muito feliz pela mãe participar de todo o processo. “Eu adorei desde o dia em que a senhora pintou meu cabelo, porque sempre sonhei em ter cabelo colorido. Eu já tinha visto em várias pessoas e é super legal”, disse a menininha.

As crianças podem descolorir o cabelo sem causar danos ao couro cabeludo?

Stephanie Corrêa trabalha como cabeleireira em um salão especializado em atendimento infantil, no bairro da Pedreira. Ela esclareceu que é possível descolorir o cabelo dos pequenos sem causar danos ao couro cabeludo com duas opções de mechas.

Aplicação de spray cor de rosa no cabelo da Rafaela (Ivan Duarte/ O Liberal)

De acordo com a cabeleireira, a mecha feita com spray colorido surge como uma opção temporária, que sai no banho e, geralmente, é aplicada no pós corte de cabelo dos pequenos.

“A fixa é feita com tonalizante, que dura mais no cabelo da criança e é necessário descolorir. Mas a gente procura fazer poucas mechas para ter uma menor agressão aos fios por conta do pó descolorante que é usado”, explicou a profissional.

Cuidados

Stephanie informou que um dos cuidados do espaço é não realizar procedimentos definitivos, até mesmo a tonalização dos fios, em crianças menores de 10 anos. Neste caso, é liberado apenas o uso de spray coloridos.

As famosas colorações, muito usadas no público adulto para cobrir fios brancos, não podem ser aplicadas no couro cabelo de crianças, segundo explicou a cabeleireira, correndo risco de causar coceiras e alergias aos pequenos que têm a pele mais sensível.

Tonalização em cabelos de crianças exige cuidados e técnicas específicas, diz profissional

A cabeleireira Suzi Mota é costumeiramente procurada no salão a qual é proprietária, também localizada na capital paraense, para colorir o cabelo de crianças. Segundo ela, no mercado da beleza, são oferecidas muitas opções para descolorir, porém, a maioria não pode ser usada no público infantil.

“Em crianças, a gente só pode usar spray ou tonalizantes, sempre respeitando o couro cabelo e a pele da criança. A tinta propriamente dita não podemos porque é para adultos e feita a base de amônia”, explicou a profissional.

De acordo com Suzi, até o passo a passo para colorir o cabelo infantil é diferente. Ela disse que precisa ser feita do meio para a ponta do cabelo, nunca atingindo a pele da criança, os olhos ou o couro cabeludo. Em meninas, segue-se esse processo. Já nos meninos, geralmente o tonalizante ou spray são aplicados na ponta do cabelo ou em pequenas mechas.

“Toda vez que a criança quiser descolorir o cabelo é importante que os responsáveis busquem um profissional do que fazer sozinha em casa. O ideal é que faça uma descoloração mais fraca, às vezes nem vai precisar, o próprio sol clareia o cabelo”, acrescentou Suzi.

O que diz a especialista?

A pediatra e Gastroenterologista Pediátrica, Dra. Jaqueline Cota, esclarece que não há recomendações de segurança quanto ao uso de tinturas de cabelo na faixa etária infantil. O ideal é que este produto seja evitado no uso em crianças por ter na composição de algumas substâncias como o formol, amônia, água oxigenada e chumbo.

“O fio de cabelo da criança é mais frágil do que o do adulto, podendo levar a um maior risco de queda. Além disso, estes produtos têm potencial de causar alergias e irritação em contato com a pele ou couro cabelo”, alertou a médica.

Jaqueline explicou que os pais precisam ter uma boa conversa com os filhos para que eles entendam que há riscos do uso das tinturas nesta idade. Por mais alguns tendem a imitar os seus cuidados e o ambiente ao redor, como no caso daqueles que têm familiares com cabelos coloridos, a pediatra reforça que “criança precisa ser criança”. “Sei que há a curiosidade na infância, mas precisamos ser firmes neste momento”, complementou.

Mas, se mesmo assim os pais ainda quiserem satisfazer a curiosidade dos filhos, a médica indica os sprays de cabelo que são feitos à base de água e removidos após o banho. Eles surgem como uma opção no mercado menos duradoura, porém, segura.

Procedimento

O barbeiro Isaias Falcão, de Belém, conta que, antes de realizar a aplicação da tinta no cabelo das crianças, o primeiro passo é identificar se elas podem ter alegria. Isso é feito a partir do teste de mecha, que permite identificar qualquer tipo de reação anormal na aplicação dos produtos químicos. Isaias lembra, ainda, que existem produtos específicos voltados às crianças.

Tendência de cabelo pintado costuma ser ainda mais evidente durante as férias de julho (Tarso Sarraf / O Liberal)

“Geralmente, os produtos que eu costumo utilizar no cabelo de uma criança são produtos a base d'água, que é uma tinta que você usa e sai com a lavagem; a pomada de cabelo para fixar e modelar também a base d'água, evitando qualquer tipo de caspa. A tinta comum que a gente utiliza no cabelo de adulto, eu não costumo utilizar. Eu só utilizo se eu fizer um teste de mecha e se não der reação eu uso. Sempre procuro zelar pela saúde da criança ”, explicou Isaias.

Para aplicação da tinta, Isaias explica que existem dois tipos de tinta: “a diferença entre a tinta a base d'água e a tinta com amônia é que a base d'água sai com a lavagem e a tinta com amônia fica permanente”. “Sempre tenho esses cuidados na hora do atendimento, fazer uma avaliação, conversar com a mãe, conversar com o pai para ver se já existe algum tipo de alergia no couro cabeludo dela [da criança] para não estar aplicando um produto desse e agravar a situação daquela pele que já tratar sensível”, contou.