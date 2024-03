Matrículas para a nova creche em construção em Ananindeua estão abertas; saiba como se inscrever

A nova creche em construção em Ananindeua, município da região metropolitana de Belém, no bairro do Curuçambá, está com matrículas abertas até esta sexta-feira (15). As inscrições são presenciais na quadra da EMEF Hildegarda Caldas de Miranda, no horário de 8h às 14h. O endereço é a Rua Boaventura, número 457.

O projeto faz parte do programa “Creches por todo o Pará”, do Governo do Estado e vai integrar a Rede Municipal de Ensino de Ananindeua. A instalação terá capacidade para mais de 300 alunos.

As vagas são para turmas de Berçário (seis meses completos até 31 de março de 2024), Maternal I, Maternal II, Pré I e Pré II (até 5 anos de idade completos até 31 de março de 2024). Há turmas de regime parcial e de regime integral.

Em 1º de Março, o prefeito de Ananindeua, Doutor Daniel Santos, e a secretária de educação de Ananindeua, professora Leila Freire, acompanhados de vereadores e lideranças comunitárias da cidade, receberam a vice governadora do Pará, Hana Ghassan, e o secretário de educação do estado do Pará, Rossieli Soares, em uma visita técnica às obras da nova creche.

Documentos necessários para a matrícula escolar (todos com cópia):

Certidão de Nascimento; Carteira de Identidade - RG, também dos responsáveis pelo menor;

Cadastro de Pessoa Física - CPF, também dos responsáveis pelo menor e CPF do menor;

Cartão do SUS;

Carteira de Vacinação (identificação e quadro de vacinas);

02 (duas) fotos 3x4;

Fatura de energia elétrica atualizado;

Registro no CadÚnico (Governo Federal) - Somente folha resumo contendo o NIS do aluno;

Cartão do Bolsa Família/Auxílio Brasil (para quem possui o benefício).

Serviço

Inscrições presenciais na creche do Curuçambá

Data: 11 a 15 de março

Horário: 8h às 14h

Local: quadra da EMEF Hildegarda Caldas de Miranda

Endereço: Rua Boaventura, número 457. Bairro do Curuçambá, Ananindeua - PA