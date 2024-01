Matrícula Uepa 2024: veja quando começa, como fazer e quais documentos são necessários

Nesta sexta-feira (26), a Universidade Estadual do Parrá (UEPA), divulgou o resultado do Processo Seletivo (Prosel) 2024 para candidatos que participaram da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2023). Ao todo, foram 3.586 vagas distribuídas para cursos da graduação, ofertados na capital Belém, e em outros municípios do Estado.

Passado a divulgação do resultado, a próxima etapa é a habilitação para efetivação da matrícula. Os aprovados nos cursos da Uepa terão até o dia 9 de fevereiro de 2024 para realizar a matrícula nos cursos, para ingressarem na instituição. Veja como fazer:

Quais as documentações necessárias para fazer a habilitação

Os calouros devem entregar presencialmente a documentação (original e cópia) para a matrícula. O estudante deve ficar atento ao edital disponibilizado no portal da instituição, onde conta com a respectiva data da entrega dos documentos. Veja a documentação necessária:

- Declaração de Ocupação de Vaga Única impressa;

- Carteira de Identidade;

- Cadastro de Pessoas Físicas(CPF);

- Certidão de Nascimento ou Casamento;

- Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino);

- 01 (uma) foto 3 x 4 recente (colorida);

- Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição ou declaração de quitação eleitoral emitido pelo site do TSE;

- Histórico Escolar do Ensino Médio;

- Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

- Comprovante de Residência (recente que contenha CEP);

- Formulário de Autodeclaração (para candidatos classificados nas cotas etnico-raciais);

- Declaração comprobatória de pertencimento ao povo Indígena (para candidatos classificados nas cotas étnico-raciais);

- Laudo médico, comprovando a perda de audição bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de (500Hz, 1.000Hz, 2.000 Hz e 3.000Hz (para candidatos classificados no Curso de Licenciatura em LIBRAS - Vagas para Pessoas Surdas).

Como fazer habilitação para ingressar na UEPA

A orientação da UEPA é que os (as) estudantes façam a leitura completa do edital com atenção para não perder o período de matrícula: veja as datas:

Pré-Matrícula on-line: 30 de janeiro a 02 de fevereiro de 2024

Matrícula Presencial para Cotistas(CSE; CER): 05 a 06 de fevereiro de 2024

Matrícula Presencial para Não Cotistas: 06 a 09 de fevereiro de 2024

Resultado da Heteroidentificação: 05 a 06 de fevereiro de 2024

Recurso da Heteroidentificação: 05 a 06 de fevereiro de 2024

Apresentação para a Comissão Recursal: 06 a 07 de fevereiro de 2024