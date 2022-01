A partir desta semana, o município de Marituba passa a imunizar contra a covid-19 crianças com idade entre 5 e 11 anos sem comorbidade. O município seguirá ainda vacinando crianças da mesma faixa etária que possuem comorbidade. Todas as crianças imunizadas contra o coronavírus no município recebem um certificado de coragem, uma forma lúdica de parabenizá-las pela coragem e bravura de receber o imunizante.

A vacinação em crianças ocorre de 8 às 14 horas, no CER III – BR 316, KM 12, ao lado do Ginásio Poliesportivo de Marituba. Para se vacinar é necessário que a criança esteja acompanhada de um adulto responsável e apresente os seguintes documentos: CPF, Cartão SUS, comprovante de residência, carteira de vacinação e laudo médico em caso de comorbidade.

CRONOGRAMA

Segunda-feira (24) a Sábado (29)

Primeira dose: para crianças de 5 a 11 anos com ou sem comorbidade.

Centro Especializado em Reabilitação (CER III) – Br 316, KM 12 - ao lado do Ginásio Poliesportivo de Marituba.

Horário: de 8h às 22h

Segunda-feira (24) a Sábado (29)

Primeira dose: para pessoas com idade a partir dos 12 anos completos;

Segunda dose: para quem recebeu a primeira dose até o dia 27 de dezembro de 2021;

Terceira dose ou dose de reforço: para pessoas com idade a partir dos 18 anos completos e com quatro meses da aplicação da segunda dose.

Terceira dose ou dose adicional para imunocomprometidos: para pessoas que estejam imunocomprometidas com 28 dias da aplicação da segunda dose.

Quarta dose: para todos os indivíduos imunocomprometidos acima de 18 anos de idade quatro meses após a terceira dose.

Centro Especializado em Reabilitação (CER III) – Br 316, KM 12 – ao lado do Ginásio Poliesportivo de Marituba.

Horário: de 8h às 22h

USF Haifa Gabriel (Rua Antônio Armando S/N. Bairro Almir Gabriel)

Horário: 13 às 16h

UBS Gilson Rufino Gonçalves (Tv. Antônio Maria Brito, 10 – Bairro Decouville)

Horário: 7 às 16h

USF José Coelho Serrão (Rua Da Sagre S/N. Bairro Boa Vista)

Horário: 13 às 16h

USF Nova Marituba (Loteamento Imperial S/N. Bairro Nova Marituba)

Horário: 9h às 15h30

USF Adalúcio Calado (Praça Jarbas Passarinho S/N. Bairro Dom Aristides)

Horário: 13h às 16h

UBS Nossa Senhora da Paz (Rua Da Divisa S/N. Bairro Nossa Sra. Da Paz)

Horário: 8h às 16h

USF União (Rua São Francisco S/N. Bairro União)

Horário: 13 às 16h

USF Manoel Paiva (TV. Oitava, QD. 08, nº 13 – Agrovila São Pedro)

Horário: 10 às 16h

Observação: Na sexta-feira não haverá vacinação contra covid-19 na USF José Coelho Serrão.