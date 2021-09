Marituba antecipa aplicação da 2ª dose

O município de Marituba, desde este domingo (19) e ao longo desta semana, antecipa a imunização com a 2ª dose da vacinação contra a covid-19. Neste domingo (19), ficaram de ser atendidas as pessoas que receberam a 1ª dose da vacina até o dia 19 de julho. A imunização estava prevista para começar a partir das 18h, no hospital Augusto Chaves.

Como informa a prefeitura, aqueles que receberam a 1ª dose da vacina contra a covid-19 até o dia 20 de julho poderão procurar um dos pontos de vacinação entre segunda (20) e sexta-feira (24). Já no sábado (25), poderão procurar um ponto de vacinação, aqueles que tomaram a 1ª dose da vacina até o dia 25 de julho.

A antecipação da vacina será realizada para quem recebeu os imunizantes AstraZeneca e Pfizer. Aqueles que receberam o imunizante CoronaVac devem receber a 2ª dose da vacina na data agendada no cartão de vacinação. Para se vacinar com a segunda dose é necessário levar os seguintes documentos: RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência de Marituba e carteira de vacinação. Marituba terá também vacinação itinerante nos bairros.

PONTOS E HORÁRIOS DE VACINAÇÃO:

Público-alvo: Pessoas que receberam a primeira dose até o dia 19 de julho.

Domingo

Hospital Augusto Chaves (Br 316-KM12)

Horário: 18h às 00h.

Segunda (20) a Sexta-feira (24)

Público-alvo: Pessoas que receberam a primeira dose até o dia 20 de julho.

Todas as unidades de saúde de Marituba

Horário: 9h às 16h.

Hospital Augusto Chaves (Br 316-KM12)

Horário: 18h às 00h.

sábado (25)

Público-alvo: Pessoas que receberam a primeira dose até o dia 25 de julho.

Hospital Augusto Chaves (Br 316-KM12)

Horário: 18h do às 00h

PONTOS ITINERANTES DE VACINAÇÃO NOS BAIRROS:

SEGUNDA-FEIRA (20) – Centro Comunitário do Conjunto Albatroz – Q 10, nº 01, (final da linha)

Horário: 18h às 21h.

QUARTA-FEIRA (22) – Igreja Pentecostal Jesus é Vida – Lot. Imperial, Av. Principal, Q-09,N-03ª

Horário: 18h às 21h.

SEXTA-FEIRA (24) – Colégio Luiz Pires – Bairro Almir Gabriel

Horário: 18h às 21h

SÁBADO (25) – Conjunto Marituba 1 – Rua Principal em frente a caixa d’água

Horário: 17h às 21h.