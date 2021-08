Marituba ajusta horário de vacinação para adolescentes; confira as mudanças

O município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, ajustou os horários de vacinação anticovid-19 desta semana. Desde terça (24), adolescentes com comorbidades e outros grupos com 18 anos ou mais podiam comparecer aos pontos de vacinação de manhã ou à tarde. Nesta quinta e na sexta-feira (26 e 27), cada público será atendido em um turno específico.

Das 8h às 13h, o foco será a população com idade acima de 18 anos que ainda não recebeu a 1ª dose ou aqueles que já estão no prazo para a 2ª dose.

À tarde, das 13h às 16h, a 1ª dose é destinada para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. Precisam ir acompanhados de algum responsável. Documentação necessária: RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência de Marituba e laudo médico ou prescrição médica (receita).

São cinco pontos que funcionam nos dois turnos, para esses dois públicos: USF União; USF Gilson Ruffino Gonçalves; USF Nossa Senhora da Paz; USF Haifa Gabriel; e USF Nova Marituba.

Há, ainda, uma sexta opção de ponto de vacinação, mas com horário diferenciado. Trata-se do Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves Rodrigues, onde o atendimento segue das 18h às 6h do dia seguinte. Apenas neste local, os adolescentes e os outros públicos podem ser atendidos em qualquer um desses horários.

As demais unidades de saúde do município também seguem com oferta de vacinação para grupos com 18 anos ou mais com ou sem comorbidades. As demandas de 1ª e 2ª doses são feitas a partir de agendamento.