Marituba adia vacinação para jovens de 19 e 18 anos

A Secretaria Municipal de Saúde de Marituba (Sesau), na Região Metropolitana de Belém, adiou, para uma data que ainda será divulgada, a vacinação anticovid-19 para jovens de 19 e 18 anos sem comorbidades. Conforme nota divulgada na tarde desta segunda (09), esses públicos receberiam a 1ª dose na terça (10) e na quarta-feira (11), respectivamente. Entrentanto, em nova nota divulgada na noite desta segunda, a Sesau explicou que o calendário foi substituído pela intensificação da aplicação de 2ª dose.

Agora, a vacinação será da seguinte forma:

Nesta terça e na quarta-feira (10 e 11), Marituba intensifica as ações de imunização para aplicar a 2ª dose em pessoas que fazem parte dos grupos prioritários e que estão com o prazo agendado no cartão de vacinação. Dentre elas: pessoas que possuam alguma comorbidade, grávidas, lactantes (com criança de até um ano) e idosos.

Em todas as unidades de saúde de Marituba, das 8h às 16h; no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp), das 8h às 12h e das 14h às 17h; e no Hospital Augusto Chaves, das 18h às 6h (com imunização durante toda a madrugada). Documentos necessários: RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência de Marituba e cartão de vacinação.