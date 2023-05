Mangal das Garças recebe novos animais para impulsionar enriquecimento genético

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças ganhou quatro novos moradores, nesta quinta-feira (04). São dois flamingos e dois cisnes, que percorreram mais de três mil quilômetros, do sudeste brasileiro a Belém. Os animais viviam no Zooparque Itatiba, em São Paulo. A partir de agora, ficarão em definitivo na capital paraense. Eles passarão por um período de quarentena e adaptação.

De acordo com a administração do Mangal das Garças, especialistas estão analisando o comportamento das aves em relação à nova alimentação e à mudança de clima, que apresenta características diferentes da registrada na região sudeste do Brasil. Somente após esse período, é que as aves serão soltas e ficarão ao ar livre no parque estadual.

Em contrapartida, doze guarás e duas Arapapás criados no Mangal foram doados para a instituição itatibense. O objetivo principal da permuta entre os zoológicos é fazer um enriquecimento da carga genética.

“Apesar de já termos, por exemplo, flamingos no parque, a chegada de novos animais traz novos traços genéticos que estimulam a reprodução. De mesmo modo, a chegada de novos animais, como é o caso do casal de cisnes de pescoço preto, que ainda não temos no parque, e consideramos interessante inserir. Além disso, a permuta permite também a reprodução dos guarás em outros estados, onde a reprodução pode apresentar menor contingente”, explicou Basílio Guerreiro, biólogo do Mangal das Garças.

Referência nacional

Atualmente, 42 espécies de animais convivem na fauna do Mangal das Garças. O espaço é reconhecido nacionalmente pelo trabalho realizado com animais, especialmente em reprodução e reabilitação de aves. O parque é o primeiro do Brasil a realizar a reprodução assistida do guará, atividade que já repercutiu em diversas permutas com outras instituições brasileiras.

Serviço:

A visitação no Parque Zoobotânico Mangal das Garças ocorre de terça-feira a domingo, das 8h às 18h. Nas segundas-feiras, o parque fecha para manutenção. O espaço fica na rua Carneiro da Rocha, s/n, no bairro Cidade Velha, em Belém.