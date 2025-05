Mais uma Procissão das Velas marca noite de fé em Belém nesta sexta (16)

Na noite desta sexta-feira (16), as ruas de Belém foram novamente iluminadas pela Procissão das Velas, desta vez organizada pela Paróquia de Santo Antônio de Lisboa, no bairro Batista Campos. Fiéis caminharam com velas acesas e entoaram cânticos em homenagem à Nossa Senhora de Fátima, em um percurso breve, mas carregado de fé e emoção. A programação, organizada pelo grupo Terço dos Homens, teve início às 18h30 na Capela do Colégio Santa Rosa, com um momento de espiritualidade. Em seguida, os devotos seguiram em procissão até a Capela de Santo Antônio de Lisboa, onde foram celebradas a Santa Missa e a coroação de Nossa Senhora.

Armando Martins, coordenador do Terço dos Homens da Paróquia de Santo Antônio de Lisboa contou que a Procissão das Velas faz parte das atividades do grupo há 16 anos, sendo organizada com antecedência e cuidado. O planejamento começa já em janeiro, com arrecadações e preparativos que envolvem desde flores até estrutura. Para ele, a devoção à Nossa Senhora de Fátima é motivo de fé e emoção, sentimento compartilhado por todos os homens do grupo, que se reúne semanalmente para momentos de oração e espiritualidade.

“Eu fico muito emocionado, primeiro porque eu sou filho de português, então Nossa Senhora de Fátima para mim é minha mãe mesmo. A gente fica muito emocionado, é uma gratificação, é devolver para Maria o que ela nos dá. Primeiramente, a gente tem que agradecer”, afirmou.

Já a devota Olivia Oliveira, de 57 anos, com vela nas mãos e olhar emocionado, contou que participa todos os anos da Procissão das Velas e que esse momento representa, para ela, a luz de Nossa Senhora iluminando os fiéis. “É o mesmo que Jesus Cristo trouxe, os valores dele de vida, paz, entendimento, direcionamento”, disse, destacando que essa luz alcança não apenas os que caminham, mas também quem observa à distância.

Sobre o que leva no coração durante a caminhada, ela afirma que já considera o dia de hoje uma grande graça. “Eu sempre agradeço. E são muitas coisas na vida, o ar que a gente respira, o dia a dia...”, refletiu. Para a devota, há acontecimentos que fogem à compreensão humana, mas que ela reconhece como milagres silenciosos. “A graça é a Deus, e isso é tudo", resume. Ela destaca o sentimento especial de ter tanta gente reunida para celebrar Nossa Senhora de Fátima e buscar a espiritualidade que considera essencial para seguir a vida.