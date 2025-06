Mais de 50 comunidades rurais do Pará receberão sistemas sustentáveis de abastecimento de água

Mais de 50 comunidades rurais, distribuídas em 17 municípios do interior do Pará, vão receber tecnologias sustentáveis de abastecimento de água, beneficiando mais de 3 mil famílias. Entre as cidades contempladas pelo projeto estão Juruti e Óbidos, cujas ordens de serviço serão entregues na primeira semana de junho. As demais localidades seguem em processo licitatório. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Estado das Cidades e Integração Regional (Secir) e marca as ações da Semana do Meio Ambiente.

O diretor de Integração e Desenvolvimento Urbano e Rural, Frederico Mendes, as obras são planejadas para gerar impacto positivo tanto para a população quanto para o meio ambiente. “A ideia é que todas as nossas obras impactem positivamente o meio ambiente, sendo executadas com atenção à preservação dos mananciais e das áreas onde serão instaladas, além de garantir a melhoria da qualidade de vida das comunidades beneficiadas”, afirma.

Todos os sistemas de abastecimento contarão com soluções ecológicas que garantem eficiência com baixo impacto ambiental. O engenheiro da Secir, Reinaldo de Souza, explica que os projetos utilizarão energia solar como fonte limpa, sem emissão de poluentes. “Os sistemas funcionarão com energia solar. Além disso, o projeto inclui equipamentos para retenção do lodo gerado no processo, evitando o descarte direto no meio ambiente”, detalha.

Pontos de captação

Em 11 municípios, serão implantados microssistemas em formato de chafarizes comunitários, oferecendo pontos de captação para uso coletivo. Em outras seis localidades, serão construídos sistemas completos que levarão água tratada diretamente às residências.

“Essas obras vão levar esperança para cada morador dessas comunidades. Pessoas que nunca tiveram a oportunidade de tomar banho em um chuveiro ou até mesmo usar água da torneira. É uma conquista para o Estado. Vamos levar dignidade para cada morador”, celebra a titular da Secir, Fernanda Paes.

Com investimento de R$ 49,7 milhões, oriundos do Novo PAC, firmado entre o Governo do Pará e o Ministério das Cidades, os projetos estão alinhados ao novo marco legal do saneamento básico (Lei nº 14.026/20). A legislação estabelece metas para que, até 2033, 99% da população brasileira tenha acesso à água potável.

Fernanda Paes destaca que, além do aspecto técnico e inovador, o projeto possui grande impacto social. “Estamos falando de saúde pública. Com essas obras, reduzimos os riscos de doenças transmitidas pela água contaminada, melhoramos as condições sanitárias e proporcionamos mais dignidade e bem-estar a milhares de paraenses, especialmente em áreas mais afastadas dos centros urbanos”, observa.