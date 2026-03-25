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Mais de 40 bairros ficam sem água em Belém e Ananindeua nesta quarta (25); veja quais

A interrupção no abastecimento ocorre após o rompimento de uma adutora

O Liberal
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Imagem ilustrativa sobre falta de água. (Reprodução: Arquivo OLiberal)

Moradores de mais de 40 bairros de Belém e Ananindeua tiveram o abastecimento de água interrompido nesta quarta-feira (25). De acordo com a Águas do Pará, a suspensão ocorreu devido a um rompimento de uma adutora registrado durante a madrugada. A previsão de normalização do abastecimento não foi informada.

O problema ocorreu enquanto uma empresa terceirizada realizava serviços na BR-316 e acabou atingindo a tubulação. Com isso, o fornecimento de água foi temporariamente suspenso em diversas áreas das duas cidades.

Bairros afetados em Belém

Marambaia

Val de Cans

área do Aeroporto

Nova Marambaia

Souza

Castanheira

Conjunto Glebas I, II e III

Conjunto Médici I e II

Pedro Álvares Cabral

Magalhães Barata

Euclides Figueiredo

Vitória Régia

Ypuã

Marex

Bairros afetados em Ananindeua

Guanabara

Coqueiro

Jaderlândia

Atalaia

Centro

Conjuntos habitacionais

Cidade Nova (1 a 9)

Guajará I

Paulo Fonteles I e II

Viver Ananindeua

Bem Viver

Portal do Aurá I e II.

A adutora é de responsabilidade da Companhia de Saneamento do Estado do Pará, que informou que os trabalhos de reparo devem ser iniciados ainda na manhã desta quarta-feira. Enquanto o serviço não é restabelecido, a orientação é que os moradores façam uso consciente da água armazenada, priorizando atividades essenciais.

“A Águas do Pará permanece à disposição da população por meio de seus canais oficiais de atendimento: 0800 091 0091 (ligações e WhatsApp) e pelo Águas App, disponível para Android e iOS”, destacou.

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