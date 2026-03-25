Mais de 40 bairros ficam sem água em Belém e Ananindeua nesta quarta (25); veja quais
A interrupção no abastecimento ocorre após o rompimento de uma adutora
Moradores de mais de 40 bairros de Belém e Ananindeua tiveram o abastecimento de água interrompido nesta quarta-feira (25). De acordo com a Águas do Pará, a suspensão ocorreu devido a um rompimento de uma adutora registrado durante a madrugada. A previsão de normalização do abastecimento não foi informada.
O problema ocorreu enquanto uma empresa terceirizada realizava serviços na BR-316 e acabou atingindo a tubulação. Com isso, o fornecimento de água foi temporariamente suspenso em diversas áreas das duas cidades.
Bairros afetados em Belém
Marambaia
Val de Cans
área do Aeroporto
Nova Marambaia
Souza
Castanheira
Conjunto Glebas I, II e III
Conjunto Médici I e II
Pedro Álvares Cabral
Magalhães Barata
Euclides Figueiredo
Vitória Régia
Ypuã
Marex
Bairros afetados em Ananindeua
Guanabara
Coqueiro
Jaderlândia
Atalaia
Centro
Conjuntos habitacionais
Cidade Nova (1 a 9)
Guajará I
Paulo Fonteles I e II
Viver Ananindeua
Bem Viver
Portal do Aurá I e II.
A adutora é de responsabilidade da Companhia de Saneamento do Estado do Pará, que informou que os trabalhos de reparo devem ser iniciados ainda na manhã desta quarta-feira. Enquanto o serviço não é restabelecido, a orientação é que os moradores façam uso consciente da água armazenada, priorizando atividades essenciais.
“A Águas do Pará permanece à disposição da população por meio de seus canais oficiais de atendimento: 0800 091 0091 (ligações e WhatsApp) e pelo Águas App, disponível para Android e iOS”, destacou.
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