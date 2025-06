Mais de 200 casais participam de casamento comunitário organizado pela Assembleia de Deus, em Belém

220 casais oficializaram a união, no último sábado, 07, durante uma cerimônia religiosa organizada pela Assembleia de Deus em Belém. A celebração, que aconteceu no Templo Central da instituição, faz parte da programação comemorativa dos 114 anos da igreja evangélica, fundada na capital paraense no dia 18 de junho de 1911.

A coordenação responsável pelo evento, garantiu, gratuitamente, toda a documentação cartorária dos casais participantes, além de decoração temática e participação da orquestra, formada por músicos voluntários da instituição.

O pastor do Templo Central, Philipe Câmara, ressaltou o trabalho da igreja na valorização e evangelização das famílias. "Esse é um momento que celebramos a família. A igreja é uma instituição que realiza um trabalho espiritual das pessoas e acolhe todos sem distinção. Esse casamento é um resumo do trabalho da igreja, que é feito o ano todo, são famílias que foram alcançadas e discipuladas, e que agora desejam regularizar a sua questão familiar, recebendo as bençãos de Deus", disse.

Casais de várias idades estiveram presentes, além de seus familiares e do corpo da igreja (Mara Barcellos)

Para o jovem casal Victor Pinheiro, de 21 anos, e Rafaela Monteiro, de 19 anos, celebrar a união no religioso, após seis anos de namoro, foi a realização de um sonho. "Estamos vivendo esse momento de forma muito emocionante. Tínhamos o plano de casar, mas não em uma cerimônia como essa, mas quando soubemos, resolvemos participar, porque é uma oportunidade em que não temos custos. Estamos aqui realizando o nosso sonho!", comentou Rafaela.

Com o projeto 'Impacto Humanitário no Marajó', que ocorrerá de 19 a 22 de junho, outros 20 casais deverão oficializar a união nas cidades de Melgaço e Portel, até lá, outros eventos da igreja devem acontecer.

Programação 114 anos da igreja

Dia 16/06, às 10h - Sessão Solene da ALEPA, Assembleia Legislativa do Estado do Pará.

17/06, às 10h - Sessão Solene de Entrega da Medalha Daniel Berg e Gunnar Vingren ao Pr. Firmino Gouveia, Câmara dos Deputados, Brasília-DF

18/06, às 19h - Culto em Ação de Graças - Templo Central

19/06 a 22/06 - Impacto Humanitário no Marajó