Mãe denuncia descaso com acompanhantes e pacientes do Hospital Pró-Infantil em Belém

Com o filho internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), uma mãe que não quis se identificar denunciou ao Grupo Liberal uma série de problemas que vem enfrentando no Hospital Pró-Infantil em Belém. Além de falta de água e atrasos na entrega das refeições, hoje (25), um curto-circuito no sistema elétrico da UTI pediátrica obrigou que todos, pacientes e acompanhantes, saíssem por quase três horas.

“Ontem faltou água, a comida vem toda reduzida, as crianças praticamente beliscam e os acompanhantes ficam com fome. Hoje ocorreu o curto-circuito e uma criança ficou sem comer, os pais precisaram fazer um escândalo, ameaçar chamar advogado, para que o pequeno comesse. É um descaso muito grande com as crianças”, descreve a mãe.

De acordo com o relato, o curto-circuito ocorreu por volta das 11:40 e os pacientes terminaram de voltar para a UTI somente às 15:20. “Só não saio daqui porque meu filho corre risco de vida e não tenho para onde levá-lo, ele precisa de uma UTI. Mas o serviço daqui precisa melhorar urgentemente”, finaliza.

A reportagem do O Liberal procurou o hospital para solicitar um esclarecimento, mas até a publicação desta matéria não teve retorno. A Equatorial Energia também foi questionada, caso tenha sido acionada após o incidente. A companhia também não retornou.