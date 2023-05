Hospital Bettina Ferro oferece diagnósticos de câncer de boca e da garganta em Belém; saiba mais

O Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza (HUBFS), localizado no bairro do Guamá, em Belém, integrante do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará (CHU-UFPA), aderiu a uma campanha nacional que visa a realizar consultas para diagnóstico de câncer e de outras doenças da boca e da garganta. A ação começou no CHU-UFPA nas comemorações do Dia Mundial da Voz (em 16 de abril) e vai até 14 de julho para celebrar também o “Julho Verde” (mês de conscientização mundial sobre os tumores de cabeça e pescoço), oferecendo, ao todo, 65 dias úteis de campanha.

Apesar de ter se passado mais de um mês do início dos trabalhos, o Complexo diz que a procura por consultas tem sido muito pequena. Se você tem mais de 40 anos e é fumante (ou fumou por muitos anos), consome bebida alcoólica e sente incômodos na boca ou na garganta (como pigarro, dor, dificuldade para engolir, falta de ar, engasgos e rouquidão) há mais de 15 dias, é preciso ser avaliado por um especialista.

“A ação deste ano foca nos tumores de boca e garganta, que são detectados por meio de exames como a videolaringoscopia”, explica a médica e preceptora da Residência Médica de otorrinolaringologia do HUBFS do CHU-UFPA, Gisele Koury. A especialista destaca que os objetivos da campanha são alertar a população sobre esses sintomas quando eles se tornam persistentes e que o diagnóstico precoce de câncer tem alto índice de cura. “Dados mostram que cerca de 57% dos tumores de laringe se manifestam com uma rouquidão que não melhora. Incômodos na boca e na garganta por mais de 15 dias devem ser investigados rapidamente, porque o diagnóstico precoce desses tumores traz a chance de cura de até 95%”, afirma Koury.

Segundo dados do Inca (Instituto Nacional do Câncer), de 2020 a 2022, foram diagnosticados 7.650 novos casos de câncer de laringe e 15.190 de boca e orofaringe. Após diagnosticados, os pacientes passam por tratamentos que incluem cirurgia, radioterapia, quimioterapia e imunoterapia.

Interessados em agendar exames no HUBFS devem se inscrever no site da campanha: https://site.bocaegarganta.com.br/. Na página, é necessário acessar a seção “clique aqui e agende seu exame” e depois realizar um rápido cadastro. Na plataforma, o usuário tem acesso às unidades disponíveis para realização da consulta. Ao escolher o Hospital Bettina Ferro, o paciente também poderá fazer os exames que o médico julgar necessários e procedimentos ambulatoriais, tudo no próprio centro de saúde.