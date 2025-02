"Luz para os povos": Padre Cláudio Pighin reflete sobre a apresentação de Jesus no templo

No quarto domingo do Tempo Comum, o padre Cláudio Pighin conduziu uma reflexão profunda sobre a apresentação de Jesus no templo, destacando a fidelidade de Maria e José à Lei de Moisés e a manifestação do Messias como luz para todas as nações. Inspirado no relato evangélico, o sacerdote ressaltou o papel de Simeão e Ana, personagens que representam a espera vigilante e a plenitude da promessa divina.

A apresentação de Jesus e o cumprimento da Lei

Durante a homilia, o padre Cláudio enfatizou que a apresentação de Jesus no templo foi um ato de obediência à tradição judaica, reforçando a identidade do Menino como um perfeito judeu. “A ação de Deus não acontece fora da nossa prática cotidiana, mas se insere nela de forma sincera”, destacou.

José e Maria ofereceram "um par de rolas ou dois pombinhos", a oferta dos pobres, cumprindo o que estava prescrito na Lei de Moisés. Esse gesto humilde reforça que Deus escolheu se manifestar na simplicidade e na entrega, e não na ostentação do poder.

Simeão e a chegada da promessa divina

A figura de Simeão ganha um destaque especial na narrativa. Segundo o evangelho de Lucas, ele era um homem justo e piedoso que aguardava a consolação de Israel. Movido pelo Espírito Santo, ele reconheceu em Jesus o cumprimento da promessa divina e, ao tomá-lo nos braços, pronunciou as palavras que entrariam para a história:

"Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz."

O sacerdote explicou que, naquele momento, Simeão compreendeu que a salvação havia se concretizado na pessoa de Cristo. Mais do que um libertador esperado por Israel, Jesus era a "luz para os povos", um Salvador universal que estendia a redenção a todos, inclusive aos pagãos.

A profecia que divide corações

Além da alegria do reconhecimento do Messias, Simeão também fez uma profecia inquietante:

"Este menino vai ser causa de queda e elevação de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição."

O padre Cláudio destacou que essa afirmação revela que ninguém pode permanecer neutro diante de Cristo. “O ser humano deve se posicionar a favor ou contra o Messias; sua presença exige uma resposta”, explicou.

A profecia de Simeão também se dirigiu diretamente a Maria: "Uma espada há de atravessar-lhe a alma." Segundo o padre, essa imagem não se limita ao sofrimento da mãe ao ver seu filho na cruz, mas reflete a dor de compreender a forma como a missão messiânica se concretizaria, desafiando as expectativas de Israel.

Ana: a mulher da fé inabalável

Além de Simeão, o evangelista Lucas cita a profetisa Ana, uma viúva que dedicava sua vida ao serviço no templo. Para o padre Cláudio, Ana simboliza aqueles que sabem esperar sem se cansar e reconhecem a ação de Deus nos detalhes da vida.

“A fidelidade de Simeão e Ana nos ensina que precisamos estar prontos para a chegada do Senhor. A fé verdadeira nos permite enxergar aquilo que os olhos humanos não percebem”, concluiu.

Uma mensagem para os dias de hoje

Encerrando sua homilia, o padre Cláudio incentivou os fiéis a cultivarem uma atitude de vigilância e esperança, assim como Simeão e Ana. “Precisamos estar atentos à presença de Deus em nossa rotina, na nossa forma de tratar o outro e de nos posicionar diante da vida. Cristo continua a ser sinal de contradição, e a grande questão é: de que lado estamos?”, questionou.

Com essa reflexão, a celebração do quarto domingo do Tempo Comum ressoou como um convite à fé ativa, à paciência na espera e ao compromisso com a verdade do Evangelho.