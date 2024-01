Listão UFPA 2024: calouros do Colégio Ideal celebram aprovações no vestibular deste ano

Diandra Suriá, de 17 anos, é aluna do Colégio Ideal desde o Ideal Júnior, e este ano foi aprovada em 1° lugar no curso de psicologia na Universidade Federal do Pará (UFPA) neste sábado (27). Ela conta sobre como foi o sentimento ao receber a notícia da aprovação. “Foi uma emoção muito grande, porque foram muitos anos de estudo, e foi uma felicidade ver que vale a pena o esforço, o sacrifício”, descreveu a caloura de psicologia.

Ela contou que, com o tempo, descobriu a vocação pela psicologia. E hoje pôde comemorar a tão esperada aprovação, logo na primeira tentativa. Diandra ainda agradeceu à família, que deu apoio e suporte no processo de preparação. “A rotina era muito intensa, mas eu agradeço muito a minha mãe e meu irmão que me ajudaram e me apoiaram muito”, concluiu Diandra.

Bernard Arnaud também prestou vestibular pela primeira vez em 2023 e garantiu a aprovação no curso de medicina. Ele conta que, apesar de cursar medicina não ter sido um sonho de vida inteira, foi uma grande surpresa e realização receber o resultado. “Ontem, no resultado da UEPA, eu chorei porque não sabia como seria. Hoje foi mais tranquilo, porque já tinha tido o resultado de ontem, então não estava com tanta pressão assim”, comentou.

Essa foi a primeira vez que Bernard prestou vestibular; ele tinha feito como treineiro antes. E falou sobre a escolha do curso. “Na verdade, eu decidi que ia fazer medicina na última hora. Ainda estava em dúvida entre psicologia, medicina e direito. Mas acabei unindo uma coisa que gostava com algo que achava que me deixaria mais estável no futuro. Então, acabou indo para medicina”, contou Bernard Vidal Arnaud, calouro de medicina.

O calouro também explicou que a rotina era muito intensa e difícil de conciliar, mas agora ele comemora e respira aliviado por que, segundo ele, ‘tirou um peso das costas’. “De manhã, eu vinha para o Ideal, fazia mais dois cursos, um de redação e outro de ciência da natureza. Quando estava em casa, estudava das 15h às 19h, mais ou menos”, detalhou.

Antônio Carlos de Moraes é um dos fundadores do Colégio Ideal e também professor de língua portuguesa até hoje na instituição. Ele fala sobre uma educação humanizada e manter a proximidade com os alunos como fatores fundamentais para resultados positivos. “Não nos preocupamos apenas em aprovar alunos no vestibular. Acredito que um professor deve ser um educador e tratar os filhos dos outros da mesma maneira que gostaria que seu próprio filho fosse tratado. Preparamos os alunos para a vida, para que possam vencer com sabedoria”, disse.

“O Ideal tem uma característica única. Somos o único colégio no Pará que aprova alunos apenas com medalhas. Algumas universidades em São Paulo e no Rio aceitam alunos eleitos apenas se tiverem um certo número de medalhas. Neste ano, entregamos aqui no Ideal um total de 821 medalhas, incluindo medalhas regionais, nacionais e internacionais. É um trabalho que realizamos ao longo dos anos, contando com uma equipe muito competente, dedicada e que trabalha de forma eficaz”, pontuou Antônio Carlos.

Cássio Maciel é diretor pedagógico da unidade Batista Campos. Ele acompanha de perto a preparação dos alunos durante o ano e fala sobre a alegria de ver o esforço dos alunos sendo recompensado. “Hoje é mais um dia de alegria para a família Ideal. A aprovação deles é o prêmio, é um presente que eles nos dão, a recompensa pelo esforço deles e pelo esforço coletivo do colégio. Hoje, junto com os alunos, junto com as famílias, a gente faz esse momento de comemoração, merecido de um ano de muito estudo e dedicação de todos. E a família Ideal está em festa, parabéns aos nossos aprovados”, disse.