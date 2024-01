Listão Uepa 2024: alunos atendidos nas Usinas da Paz celebram aprovação no vestibular, em Belém

Dezenas de estudantes da capital paraense escolheram as Usinas da Paz para comemorar as aprovações no processo seletivo da Universidade do Estado do Pará (Uepa), após a divulgação do listão na manhã desta sexta-feira (26). Os complexos multifuncionais, que ao longo do ano oferecem cursos preparatórios para os processos seletivos, também foram palco de muita emoção e comemoração — em diversos bairros da cidade —daqueles que garantiram suas vagas no ensino superior.

O estudante Davi dos Santos Ferreira, aluno do curso Pré-Enem de Redação na Usina da Paz Prof. Amintas Pinheiro, no bairro Icuí-Guajará, município de Ananindeua, comemorou com a família a aprovação no curso de Medicina. Durante a celebração, ele destacou a importância da UsiPaz no processo de preparação dele para as provas do vestibular.

"A Usina da Paz foi essencial nesse momento de aprendizado. O curso contribuiu significativamente para minha preparação, proporcionando as ferramentas necessárias para alcançar meu objetivo de ingressar no curso de Medicina. A aprovação representa a concretização de um esforço conjunto entre meu empenho pessoal e o suporte educacional oferecido pela Usina da Paz", afirmou Davi.

Emoção

O momento de aprovação também foi muito celebrado pelos professores que atuaram na preparação dos alunos. A professora de redação Evileny Gonçalves, que faz parte da rede estadual de ensino e também ministra aulas na Usina da Paz, participou da festa com os alunos. “É uma emoção imensa. Hoje é meu aniversário, e meu presente, como professora, é ver o progresso dos meus alunos. O Davi foi meu aluno durante dois anos. Um aluno excelente e batalhador. Esse é o melhor presente que uma professora pode ter”, disse Evileny Gonçalves.

Outra aluna dos cursos preparatórios da UsiPaz aprovada na Uepa foi a caloura do curso de Relações Internacionais Larissa Miranda, que festejou a aprovação na UsiPaz Cabanagem. “O cursinho da Usina abrange toda a comunidade. Além de incentivar os jovens, traz oportunidade também para aqueles que estão afastados do estudo. Foi uma emoção muito forte para mim, que todos daqui da comunidade merecem sentir”, declarou Larissa. Já na Usina da Paz Jurunas-Condor, a estudante Larissa Souza da Silva festejou a aprovação em Pedagogia. “Eu estava ansiosa para ver o listão. Quando vi meu nome fiquei muito alegre, porque era o curso que eu queria muito”, contou.

O secretário de Estado de Articulação da Cidadania, Igor Normando, também celebriy os resultados dos alunos atendidos pelas Usinas da Paz. “A conquista dos estudantes reflete o esforço individual e o compromisso do governo do Estado em promover acesso à educação de qualidade. A festa nas Usinas da Paz celebrou os resultados do vestibular e a determinação dos jovens em alcançar seus sonhos no ensino superior. A aprovação é um reflexo do investimento em políticas educacionais do Pré-Enem dentro das Usinas da Paz, buscando ampliar o acesso e garantir oportunidades iguais para todos”, ressaltou o titular da Seac.

Serviço

O projeto Pré-Enem, do Governo do Pará, é integrado ao Programa Territórios Pela Paz (TerPaz) e executado pela Secretaria de Articulação da Cidadania (Seac), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc). O curso está disponível em todas as Usinas da Paz. Em breve serão abertas novas inscrições. As informações estarão disponíveis nas redes sociais das Usinas da Paz (@usinasdapaz).