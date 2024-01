Listão da Uepa 2024: resultado será divulgado na sexta-feira (26)

A Universidade Estadual do Pará (UEPA) fará a divulgação do Listão 2024 na sexta-feira (26). O resultado do Processo Seletivo (Prosel) deve ocorrer a partir das 9h. Neste ano, os mais de 60 mil inscritos disputam 3.586 vagas ofertadas para os 89 cursos de graduação das áreas de educação, saúde e tecnologia, na capital paraense e em mais 18 municípios do interior do Estado.

VEJA MAIS

Segundo a instituição, na mesma data serão divulgados os resultados dos Processos Seletivos Específicos dos cursos de Licenciatura em Música e Licenciatura em Letras Libras. Como tradição de todos os anos, os nomes dos aprovados serão anunciados por equipes de rádio no hall da reitoria, onde os estudantes também poderão fazer a leitura da lista física, que ficará exposta, e comemorar com os demais aprovados.

No PS 2024, ocorreram cerca de 10 mil inscrições a mais do que no ano anterior. Segundo a UEPA, os cursos de Fisioterapia, Biomedicina e Educação Física, em Belém, foram os que mais tiveram candidatos inscritos pelas Cotas Sócio-Econômicas (CSE), de acordo com a demanda por vaga. Entre os inscritos para concorrer nas Cotas Étnico-Raciais (CER), Fisioterapia também é o curso mais concorrido, seguido por Educação Física e Biomedicina. Entre os Não Cotistas (NCT), estão os cursos de Medicina, em Belém, seguido por Medicina, em Marabá, e Fisioterapia, na capital paraense.