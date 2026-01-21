Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Linomar Bahia lança 'Pós-Escrito' em homenagem aos leitores

Jornalista teve noite de autógrafos de livro que reúne artigos dele sobre temas diversos publicados em O Liberal

Eduardo Rocha
fonte

Jornalista Linomar Bahia autografa exemplares de seu quinto livro, 'Pós-Escrito - Coletânea de artigos publicados em O Liberal' (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Com 76 anos dedicados ao jornalismo, Linomar Bahia, 91 anos, lançou nessa terça-feira (20) o quinto livro dele, intitulado "Pós-Escrito - Coletânea de artigos publicados em O Liberal". O lançamento teve lugar no Salão Social do Grupo Líder, no bairro do Jurunas, em Belém, e contou com a presença de admiradores do trabalho desenvolvido por Linomar como  profissional de comunicação, além de funções exercidas no poder público. Entre um autógrafo e outro nos livros, Linomar Bahia enfatizou sua preocupação em fornecer subsídios para os leitores a partir dos artigos escritos. O evento foi prestigiado pelo sócio fundador e administrador do Grupo Líder, Oscar Rodrigues.Linomar Bahia teve participação decisiva nos 50 anos da TV Liberal e nos 80 anos do jornal O Liberal a serem completados em 2026.

"O artigo é um tipo de leitura em que o leitor sempre recebe as melhores informações e, sobretudo, se orienta para formar uma decisão sobre o que ocorre na sua área de atuação, no seu Estado e também no nosso país", destacou Linomar. Acerca do momento de publicar o livro com artigos redigidos e publicados ao longo de 16 anos, o autor disse que "o lançamento do livro é algo que a gente dedica à perpetuação de coisas que são boas, feitas ao longo do tempo por um profissional com 76 anos dedicados ao jornalismo; são mais de 500 artigos já publicados e que são lembrados no livro", ressaltou. "Pós-Escrito" tem o prefácio feito por Ronaldo Maiorana, presidente executivo do Grupo Liberal.

Linomar Bahia disse que dedicou dois terços praticamente da vida dele ao jornalismo, e, como 2026, ano eleitoral e inserido no contexto de mudanças estruturais da sociedade mundial, apresenta-se como um período rico de temas para artigos, o autor pretende não despediçar essa oportunidade para escrever novos artigos. "Eu continuo até quando Deus permitir", disse.

Em plena forma

Para o advogado, escritor e presidente da Academia Paraense de Letras (APL), Ivanildo Alves, presente ao lançamento de "Pós-Escrito", disse que o livro merece ser conferido. "Este é um verdadeiro presente para Belém para todo o Estado do Pará, especialmente para aqueles que amam a literatura e o jornalismo". Pelo nível intelectual do escritor Linomar Bahia, é um orgulho para nós, da Academia Paraense de Letras, termos ele como no nosso quadro, e estamos aqui para adquirir e saborear a obra prefaciada pelo nosso irmão Ronaldo Maiorana", salientou Ivanildo.

image Muitos admiradores da trajetória profissional de Linomar Bahia compareceram ao lançamento do livro (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Nelson Chaves, ex-presidente da Câmara Municipal de Belém e pesquisador, considerou que Linomar Bahia "é uma figura tradicional na Imprensa do Pará, tem grandes serviços prestados no rádio na televisão e nos jornais, e eu tenho o privilégio de ser amigo dele há muitos anos". "É uma alegria vê-lo aqui, em plena forma, rodeado de tantos amigos e trazendo para todos essa maravilhosa história que ao longo dos anos ele conta nos seus artigos pelo jornal", completou Nelson.

O colunista Bernardino Santos, de O Liberal, compareceu ao lançamento de "Pós-Escrito". "Eu conheço o Linomar desde o final dos anos 50. Eu estava começando como 'foca' (aprendiz) no jornal, e o Bahia já era profissional. Então, a minha admiração e a minha amizade com ele vem desde essa época. É o decano hoje da Imprensa paraense, talentoso, inclusive, já exerceu cargos públicos também. É um profissional de muito valor, com um conteúdo muito grande. Diria até que o Bahia é a memória viva do jornalismo paraense, da Imprensa parasense", afirmou Bernardino Santos.

"Eu conheço o Linomar Bahia quando eu comecei minha vida profissional no jornal O Liberal, em 1973. E o Bahia, naquela altura, dirigia a Rádio Liberal. Eu era diagramador e fui convocado para fazer uma edição de um jornal de Paragominas. E o Bahia editou aquele jornal. E eu vi naquele momento toda a sua qualificação profissional de múltiplas facetas, porque o Bahia entende de rádio, TV e jornal, é um jornalista completo. E mesmo com o tempo passando e a modernidade da comunicação, ele acompanha tudo e está aí prestando serviço, contribuindo muito para a comunicação, para o Estado do Pará e para o serviço público, assim com também para a atividade do jornalismo com um todo. Então, conferir os artigos dele é sempre uma boa", destacou o jornalista e publicitário Orly Bezerra.

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

linomar bahia lança 'pós-escrito' em belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

SAÚDE

Paraenses aproveitam atividade física ao ar livre em busca de leveza mental

Frequentadores do Portal da Amazônia explicam como a caminhada fora das academias traz benefícios para a saúde; Psicólogo clínico explica como o movimento do corpo libera substâncias que regulam o humor

18.01.26 13h26

BELÉM

UFPA cresce em excelência acadêmica e leva doutorados para o interior do Pará

Pós-graduação da UFPA avança em todo o Estado; reitor Gilmar Pereira celebra aumento de 100% nos programas de doutorado

14.01.26 12h48

CARNAVAL 2026

Prefeitura de Belém lança Edital do Carnaval com R$ 1,9 milhão para escolas de samba

O investimento traz um aumento de mais de 6% em relação a 2025

14.01.26 11h57

MAIS LIDAS EM BELÉM

MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Técnicos administrativos das universidades federais do Pará paralisam atividades nesta segunda (19)

Apesar da paralisação, as aulas nas universidades não foram suspensas, sendo afetadas apenas as atividades administrativas

19.01.26 11h28

GREVE

Professores da rede municipal de Belém iniciam greve e pedem revogação de leis da educação

Categoria afirma que prefeitura ignora decisão judicial e denuncia prejuízos a alunos, professores e famílias

19.01.26 21h02

PERIGO!

Orlas de Mosqueiro sofrem com riscos de desabamento; moradores reclamam da falta de manutenção

Orla da Praia do Murubira é uma das mais afetadas

18.01.26 8h00

CALOUROS

Listão das universidades: veja o cronograma dos resultados das instituições públicas do Pará

Nas próximas semanas, instituições devem anunciar as primeiras chamadas, dando sequência às etapas de matrícula dos candidatos

16.01.26 18h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda