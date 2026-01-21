Linomar Bahia lança 'Pós-Escrito' em homenagem aos leitores

Com 76 anos dedicados ao jornalismo, Linomar Bahia, 91 anos, lançou nessa terça-feira (20) o quinto livro dele, intitulado "Pós-Escrito - Coletânea de artigos publicados em O Liberal". O lançamento teve lugar no Salão Social do Grupo Líder, no bairro do Jurunas, em Belém, e contou com a presença de admiradores do trabalho desenvolvido por Linomar como profissional de comunicação, além de funções exercidas no poder público. Entre um autógrafo e outro nos livros, Linomar Bahia enfatizou sua preocupação em fornecer subsídios para os leitores a partir dos artigos escritos. O evento foi prestigiado pelo sócio fundador e administrador do Grupo Líder, Oscar Rodrigues.Linomar Bahia teve participação decisiva nos 50 anos da TV Liberal e nos 80 anos do jornal O Liberal a serem completados em 2026.

"O artigo é um tipo de leitura em que o leitor sempre recebe as melhores informações e, sobretudo, se orienta para formar uma decisão sobre o que ocorre na sua área de atuação, no seu Estado e também no nosso país", destacou Linomar. Acerca do momento de publicar o livro com artigos redigidos e publicados ao longo de 16 anos, o autor disse que "o lançamento do livro é algo que a gente dedica à perpetuação de coisas que são boas, feitas ao longo do tempo por um profissional com 76 anos dedicados ao jornalismo; são mais de 500 artigos já publicados e que são lembrados no livro", ressaltou. "Pós-Escrito" tem o prefácio feito por Ronaldo Maiorana, presidente executivo do Grupo Liberal.

Linomar Bahia disse que dedicou dois terços praticamente da vida dele ao jornalismo, e, como 2026, ano eleitoral e inserido no contexto de mudanças estruturais da sociedade mundial, apresenta-se como um período rico de temas para artigos, o autor pretende não despediçar essa oportunidade para escrever novos artigos. "Eu continuo até quando Deus permitir", disse.

Em plena forma

Para o advogado, escritor e presidente da Academia Paraense de Letras (APL), Ivanildo Alves, presente ao lançamento de "Pós-Escrito", disse que o livro merece ser conferido. "Este é um verdadeiro presente para Belém para todo o Estado do Pará, especialmente para aqueles que amam a literatura e o jornalismo". Pelo nível intelectual do escritor Linomar Bahia, é um orgulho para nós, da Academia Paraense de Letras, termos ele como no nosso quadro, e estamos aqui para adquirir e saborear a obra prefaciada pelo nosso irmão Ronaldo Maiorana", salientou Ivanildo.

Muitos admiradores da trajetória profissional de Linomar Bahia compareceram ao lançamento do livro (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Nelson Chaves, ex-presidente da Câmara Municipal de Belém e pesquisador, considerou que Linomar Bahia "é uma figura tradicional na Imprensa do Pará, tem grandes serviços prestados no rádio na televisão e nos jornais, e eu tenho o privilégio de ser amigo dele há muitos anos". "É uma alegria vê-lo aqui, em plena forma, rodeado de tantos amigos e trazendo para todos essa maravilhosa história que ao longo dos anos ele conta nos seus artigos pelo jornal", completou Nelson.

O colunista Bernardino Santos, de O Liberal, compareceu ao lançamento de "Pós-Escrito". "Eu conheço o Linomar desde o final dos anos 50. Eu estava começando como 'foca' (aprendiz) no jornal, e o Bahia já era profissional. Então, a minha admiração e a minha amizade com ele vem desde essa época. É o decano hoje da Imprensa paraense, talentoso, inclusive, já exerceu cargos públicos também. É um profissional de muito valor, com um conteúdo muito grande. Diria até que o Bahia é a memória viva do jornalismo paraense, da Imprensa parasense", afirmou Bernardino Santos.

"Eu conheço o Linomar Bahia quando eu comecei minha vida profissional no jornal O Liberal, em 1973. E o Bahia, naquela altura, dirigia a Rádio Liberal. Eu era diagramador e fui convocado para fazer uma edição de um jornal de Paragominas. E o Bahia editou aquele jornal. E eu vi naquele momento toda a sua qualificação profissional de múltiplas facetas, porque o Bahia entende de rádio, TV e jornal, é um jornalista completo. E mesmo com o tempo passando e a modernidade da comunicação, ele acompanha tudo e está aí prestando serviço, contribuindo muito para a comunicação, para o Estado do Pará e para o serviço público, assim com também para a atividade do jornalismo com um todo. Então, conferir os artigos dele é sempre uma boa", destacou o jornalista e publicitário Orly Bezerra.