LibTalks encerra série sobre cidades sustentáveis com debate sobre financiamento urbano nesta quinta

O LibTalks – Cidades Sustentáveis e Resilientes, iniciativa promovida pelo Grupo Liberal em parceria com o Ministério das Cidades, encerra sua série especial nesta quinta-feira (20) com um painel dedicado aos mecanismos de financiamento para o desenvolvimento urbano. O capítulo final reunirá autoridades, lideranças do setor produtivo e especialistas em finanças climáticas para discutir como garantir recursos para transformar as cidades brasileiras — especialmente na Amazônia.

A mediação será conduzida pelo jornalista Ney Messias, que recebe:

Jader Filho , ministro das Cidades

, ministro das Cidades Alex Carvalho , presidente da Fiepa

, presidente da Fiepa Gustavo Martins, economista e associado sênior da Nature Finance

O debate vai explorar temas como habitação de interesse social, investimentos em infraestrutura urbana, financiamento climático, participação do setor privado e estratégias para acelerar projetos sustentáveis em municípios da região Norte. A proposta é mostrar caminhos viáveis para ampliar recursos e estruturar iniciativas que garantam cidades mais resilientes, inclusivas e preparadas para os impactos das mudanças climáticas.

O capítulo desta quinta-feira marca o encerramento da programação especial do LIBTalks dentro da semana dedicada às discussões sobre cidades e clima, acompanhando o movimento de debates nacionais impulsionados pela realização da COP30 em Belém.

A transmissão será feita pelos canais oficiais do Grupo Liberal, com acesso gratuito ao público.