Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

LibTalks encerra série sobre cidades sustentáveis com debate sobre financiamento urbano nesta quinta

A transmissão será feita pelos canais oficiais do Grupo Liberal, com acesso gratuito ao público

Gabi Gutierrez
fonte

Lib Talks estreia com debates sobre empreendedorismo e desenvolvimento sustentável na Amazônia. (Wagner Santana | Arquivo O Liberal)

O LibTalks – Cidades Sustentáveis e Resilientes, iniciativa promovida pelo Grupo Liberal em parceria com o Ministério das Cidades, encerra sua série especial nesta quinta-feira (20) com um painel dedicado aos mecanismos de financiamento para o desenvolvimento urbano. O capítulo final reunirá autoridades, lideranças do setor produtivo e especialistas em finanças climáticas para discutir como garantir recursos para transformar as cidades brasileiras — especialmente na Amazônia.

A mediação será conduzida pelo jornalista Ney Messias, que recebe:

  • Jader Filho, ministro das Cidades
  • Alex Carvalho, presidente da Fiepa
  • Gustavo Martins, economista e associado sênior da Nature Finance

O debate vai explorar temas como habitação de interesse social, investimentos em infraestrutura urbana, financiamento climático, participação do setor privado e estratégias para acelerar projetos sustentáveis em municípios da região Norte. A proposta é mostrar caminhos viáveis para ampliar recursos e estruturar iniciativas que garantam cidades mais resilientes, inclusivas e preparadas para os impactos das mudanças climáticas.

O capítulo desta quinta-feira marca o encerramento da programação especial do LIBTalks dentro da semana dedicada às discussões sobre cidades e clima, acompanhando o movimento de debates nacionais impulsionados pela realização da COP30 em Belém.

A transmissão será feita pelos canais oficiais do Grupo Liberal, com acesso gratuito ao público.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

libtalks

liberal talks
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Concuros

Pará deve abrir mais de 4 mil vagas em concursos públicos; veja quais são

Seleções incluem oportunidades na SEFA, Seduc, Polícia Científica e outros órgãos, com salários que chegam a R$ 16,6 mil

17.11.25 7h15

Conteúdo de Marca

Quem move Belém: o papel social do ônibus e as histórias de quem mais depende dele

Em Belém, mais de 600 mil pessoas utilizam o sistema de ônibus todos os dias

11.11.25 12h36

COP 30

ONG Mandí promove expedição pelo Rio Tucunduba durante a COP 30 em Belém

Ação destacou a importância das bacias hidrográficas urbanas e discutiu os desafios ambientais da capital paraense

10.11.25 16h05

PEGOU MAL

Agente de cruzeiro da COP reclama de preços de Belém e chama a cidade de 'fim do mundo'

A fala viralizou de forma negativa e gerou reação entre internautas paraenses, que defenderam a cidade e ironizaram a situação

06.11.25 8h59

MAIS LIDAS EM BELÉM

CURIOSOS

VÍDEO: paraenses aproveitam domingo e lotam praias de Outeiro para ver transatlânticos

Movimento intenso neste domingo (16) teve filas e areia tomada por banhistas em busca de fotos das embarcações

16.11.25 19h19

REPERCUSSÃO

Após fala sobre Belém, chanceler diz que Lula 'aceitará' que Alemanha é um dos países mais bonitos

Merz tenta reduzir tensão após fala sobre a capital paraense e afirma esperar nova conversa com Lula durante a cúpula do G20

19.11.25 21h52

Romance polêmico

Além de namorados, traficante e 'advogata' presa com drogas são primos

A mulher foi detida com drogas e armas em veículo de luxo; traficante "Bora" continua foragido da polícia

18.11.25 17h49

BELÉM

Dia da Consciência Negra: veja o que abre e fecha na grande Belém no feriado nesta quinta-feira (20)

A data implica ajustes em horários de atendimento e mudanças na rotina de serviços públicos e privados

19.11.25 14h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda