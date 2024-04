Lembre outras vezes em que o Shopping Boulevard registrou princípio de incêndio

Um princípio de incêndio foi registrado no Shopping Boulevard na tarde desta segunda-feira, 15, no bairro do Reduto em Belém. A ocorrência foi de curta duração, mas assustou pessoas que estavam próximas ao local, que registraram as chamas altas e a fumaça preta que saía do último andar do edifício comercial. O incêndio foi controlado pela brigada do próprio shopping e não chegou a registrar feridos. No entanto, não é a primeira vez que o Shopping Boulevard registra esse tipo de ocorrência.

Dezembro de 2023

Em dezembro do ano passado, na noite do dia 22, uma sexta-feira, um princípio de incêndio foi registrado no Shopping Boulevard depois que um gerador de energia superaqueceu. À época, a assessoria do local se pronunciou com a seguinte nota: “O Boulevard Shopping Belém informa que, no início da noite desta sexta-feira (22), uma ocorrência com um gerador de uma loja resultou na liberação de fumaça no estacionamento. A situação foi rapidamente controlada, sem transtornos aos visitantes.”

Julho de 2023

O princípio de incêndio gerou certo tumulto no shopping na sexta-feira, 21 de julho de 2023. Algumas lojas chegaram a fechar temporariamente. Desta vez, o incidente foi na cozinha de um dos restaurantes da praça de alimentação. Segundo a assessoria do shopping, o sistema de segurança foi rapidamente acionado e o problema sanado. “O empreendimento segue funcionando normalmente”, informou.

Março de 2022

Na sexta-feira de 18 de março de 2022, fumaça saindo da parte superior do shopping Boulevard, onde fica a praça de alimentação, chamou a atenção de moradores da área do Reduto. O princípio de incêndio foi controlado por brigadistas do local. A assessoria do shoppingo informou, à época, que houve um incidente na cozinha de um dos restaurantes da Praça de Alimentação.