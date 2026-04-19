Karen Campos cobra coleta intensa e fiscalização quanto a lixo na passagem Simões, em Ananindeua

"Um cheiro insuportável!". Assim, Karen Campos, 33 anos, estudante de Psicologia e moradora da passagem Simões, no bairro da Guanabara, no município de Ananindeua, descreve o que é conviver com um local que funciona como depósito irregular de lixo. E lixo de todo tipo, inclusive, animais mortos. Como destaca Karen, é uma situação grave em que a Prefeitura Municipal coleta os detritos, mas vem alguém e despeja, a qualquer hora do dia, toda sorte de objetos e restos de comida no local, provocando um mal-estar contínuo nas famílias daquela área.

Karen Campos conta que, há cerca de um ano e meio, verifica-se naquele perímetro de Ananindeua a situação de que moradores da rua Bons Amigos depositam lixo na esquina com a passagem Simões. Isso ocorre por causa de uma obra de saneamento em andamento na rua Bons Amigos, o que impede a circulação do carro coletor de lixo da Prefeitura nessa via. Soma-se ao depósito de lixo dos moradores das duas vias públicas na passagem Simões o fato de que coletores de entulho aproveitam o mesmo espaço para deixar ali seu material. "Tem gente que vem de carro a qualquer hora e joga lixo, outras, à noite. Tem pessoas que não moram aqui e vêm jogar lixo no local, também", detalha Karen.

Lixo acumulado na passagem Simões, no bairro Guanabara, em Ananindeua (Foto: Raoni Joseph / O Liberal)

Dessa forma, a esquina da Simões com a Bons Amigos transformou-se em um verdadeiro lixão aberto. Nesse local, são despejados móveis, como geladeiras, mesas, cadeiras, sofás, e mais sacos com restos de material orgânico, animais mortos e outros tipos de detritos. Resultado: tudo isso concentrado acaba gerando um forte odor para os moradores das imediações do lixão. Além desse fato, o lixo acumulado atrai roedores e mosquitos, ou seja, vetores de doenças, o que coloca em risco a vida de crianças e adultos. Moradores têm conseguido impedir que o lixo também seja jogado em uma área de árvores naquela área do bairro da Guanabara.

Karen Campos informa que a Prefeitura de Ananindeua faz a coleta do lixo de forma regular em três dias da semana. Ocorre que essa coleta necessita ser intensificada, diante do monte de lixo sucessivamente verificado na esquina das duas vias públicas. Outro ponto defendido pela moradora, que reside bem perto do depósito irregular de lixo, é quanto à fiscalização por parte da Prefeitura de Ananindeua, para que entulho e detritos em geral não sejam depositados irregular e constantemente no local.

A Reportagem do Grupo Liberal contatou a Prefeitura de Ananindeua e aguarda um posicionamento da gestão municipal acerca do assunto.