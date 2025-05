Jovem paraense viraliza ao contar experiência de trabalho com chineses em Belém

Um jovem paraense viralizou ao usar as redes sociais para relatar a breve experiência de trabalho com chineses. No vídeo, ele explica que ficou dois dias em um emprego e apenas um dia em outro. “'Té doido', é? Querem escravizar os brasileiros com ‘30 segundos’ de intervalo”, comentou.

Em outro momento, ele surpreende ao dizer que nem acesso ao banheiro os funcionários podiam ter, e que as regras a respeito do uso do celular eram bem rígidas. “Não podem ficar mexendo no celular”, relembra, imitando um sotaque chinês.

O rapaz também narrou que, ao chegar atrasado, foi avaliado dos “pés à cabeça” e ouviu uma ordem: “Tem que chegar cedo”, relata, ainda com um sotaque chinês. Ele diz que, no dia seguinte, chegou a uma conclusão: “Vi que eles são muito ignorantes e resolvi ir embora! O tempo da escravidão acabou!”, finaliza.

Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com