Jovem necessita de doação de sangue de qualquer tipo; saiba como ajudar

O jovem Salivan Rodrigues Trindade de 30 anos, precisa de doação de sangue de qualquer tipo. Os doadores que estão dentro do período de doação podem se dirigir ao Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Belém (IHEBE).

Quem tiver interesse ou souber de alguém que possa ajudar, deve procurar o IHEBE, que fica na Travessa Mauriti, nº 3164, entre a Avenida Almirante Barroso e Avenida João Paulo II, no bairro do Marco, em Belém. Mais informações através do telefone (91) 3246-8292 / (91) 98134-7094

Critérios para doar sangue

Idade:

É necessário ter entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis.

Peso:

O doador deve pesar no mínimo 50 kg.

Saúde:

Estar em boas condições de saúde no dia da doação.

Não ter febre, gripe ou infecções recentes.

Intervalo entre doações:

Homens podem doar a cada 2 meses, até 4 vezes por ano.

Mulheres podem doar a cada 3 meses, até 3 vezes por ano.

Alimentação:

É importante estar alimentado, mas evitar comidas gordurosas antes da doação.

Repouso:

Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas.

Documentação:

Levar um documento oficial com foto (RG, CNH, etc.).

Restrições temporárias:

Quem fez tatuagem ou piercing deve aguardar 12 meses.

Quem passou por procedimentos odontológicos deve esperar de 1 a 7 dias, dependendo do caso.

Quem teve covid-19 deve aguardar 10 dias após o fim dos sintomas.

Impedimentos definitivos:

Ter doenças infecciosas como HIV, hepatite B ou C, ou malária.