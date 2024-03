Jovem com paralisia cerebral, tricalouro, se prepara para o primeiro dia de aula, nesta segunda (4)

Nesta segunda-feira (4), começam as aulas do Lucas Raphael Nobre Saldanha, 17 anos, jovem com paralisia cerebral que obteve três aprovações no vestibular este ano. O curso escolhido foi Filosofia, na Universidade do Estado do Pará (Uepa). Ele ainda teve o celular, importante recurso para seu estudo e tratamento, furtado depois disso. Com ajuda de uma campanha de doações, conseguiu um novo aparelho.

O furto aconteceu na frente da casa do jovem. "Roubaram dele aqui de frente de casa, estava com ele, a irmã colocou em cima da cadeira e levaram. Daí fizemos uma vaquinha entre amigos, foi divulgada pelo O Liberal e conseguimos comprar um sábado pra ele, com a ajuda do professor Lucas, que deu a maior parte e de doações vindo de pessoas que viram a reportagem", diz a mãe de Lucas.

Segundo a mãe do jovem, entre as preparações para o tão esperado primeiro dia de aula, Lucas separou até uma hora no salão porque quer ficar bonito.

"No dia de hoje, eu estou extremamente ansiosa, acredito que eu estou mais ansiosa do que ele. Hoje se inicia. Hoje é o primeiro dia de ser superior do meu filho. Não consigo mensurar a emoção que eu estou sentindo, a alegria, o orgulho que eu tenho dele. Tremendo. Veio o Lucas conseguindo vencer as barreiras e provar para uma sociedade que deficiência não equivale a ineficiência e que ele, com todo esforço e dedicação e com muita luta, ele está conseguindo, graças a Deus, a conquistar todos os sonhos objetivos dele", relata.

No entanto, a mãe de Lucas reconhece que o processo não será fácil. "Esse é o que não vai ser fácil. São muitas barreiras. São muitas coisas que ainda iremos enfrentar, mas com a certeza, a gente não vai desistir, como ele mesmo diz, né, que desistir nunca foi uma opção. Estou extremamente feliz, ansiosa, estou na hora para poder chegar o momento dele entrar na universidade hoje, o primeiro dia de aula. Então, estou tremendamente emocionada e muito feliz, só tenho muito orgulho dele, muito orgulho mesmo", completa.

Lucas faz tratamento com relação à paralisia cerebral, que atinge a coordenação motora dele, mas não afeta a parte cognitiva. Mesmo diante das dificuldades, o jovem sempre priorizou os estudos.

"Lucas é exemplo de superação, de determinação, de fé. Ele tem uma fé impressionante. A cada dia que se passa, eu aprendo mais com ele. O Lucas ele é uma pessoa extremamente dedicada e responsável. Sempre teve muito zelo pelo estudo. Sempre soube que a educação é a porta de entrada para tudo e qualquer coisa. Que ele, por ser uma pessoa com deficiência, tudo é mais difícil, tudo é mais complicado. E com o estudo, tendo uma formação, as portas serão abertas para ele", afirma.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo Atualidade)