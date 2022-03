Islã é uma religião de paz e amor, diz presidente da Associação Ahmadia do Islã no Brasil

O Islã é uma religião de paz e amor que transmite esses valores em todos os seus ensinamentos. É o que afirma o presidente da Associação Ahmadia do Islã no Brasil, Wasim Ahmad Zafar. Há 27 anos ele viaja pelo Brasil fazendo palestras sobre o Islã. E, neste sábado (26), fará uma palestra, às 16 horas, no edifício Unique Studio, na rua Boaventura da Silva, 2368, em Belém. A palestra é gratuita.

Ainda segundo Wasim, que está em Belém pela terceira vez, o Islã não é uma religião de violência, terrorismo ou fanatismo. Ele observou que "Assalamo Alaikum (Salamaleico, em uma versão aportuguesada) é uma expressão árabe utilizada pelos muçulmanos como uma saudação e que significa “que a paz esteja com você”.

A comunidade Ahmadia é um ramo pacífico do Islamismo. Wasim Ahmad Zafar explicou que o Islã não é uma nova religião, mas, sim, “a forma completa e final da religião iniciada por Deus na gênese do mundo”.

Doutrina central do Islã é a unicidade de Deus

E que a doutrina central do Islã é a unicidade de Deus, cujo nome próprio no Islã é Allah. A unicidade de Deus é a primeira crença básica do Islã. A segunda crença é acreditar nos anjos. Eles não têm poderes de Deus, mas são criaturas divinas que trabalham perfeitamente de acordo com a sua vontade desempenhando diferentes tarefas.

A terceira crença é crer em todos os livros divinos anteriores. "Como Deus é único, Ele não daria, e nem deu, ensinamentos diferentes às religiões. O que acontece é que Ele passou os seus ensinamentos à humanidade de passo a passo, de acordo com a necessidade e a capacidade de compreensão humanas", disse.

Wasim Ahmad Zafar afirmou que, ao contrário do que se propaga, as mulheres têm, sim, seus direitos. E esse é um dos temas que abordará na palestra deste sábado. Ele acrescentou que, após o falecimento do fundador da Ahmadia, que consideram ser o Messias Prometido para os últimos tempos, foi estabelecido o sistema de califado (liderança internacional) para levar sua mensagem adiante".

E, atualmente, o 5º Califa, Hadrat Mirza Masroor Ahmad, é o líder supremo da comunidade muçulmana Ahmadia Internacional. A comunidade muçulmana Ahmadia possui dezenas de milhões de seguidores espalhados pelos 215 países em que está presente. A Ahmadia tem sua Mesquita Baitul Awal em Petropólis (RJ).